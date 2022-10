Spektakulært byggeri i Skagen: Museum og 360 graders udsigt over havn og by

SKAGEN:Meget tyder på, at Skagen snart får et nyt, spektakulært trækplaster.

På kajpladsen ved siden af fiskeriauktionen er der således planer om at bygge et maritimt museumsprojekt, Maskinrummet.

Det skriver fagmediet Building Supply.

Manden bag Maskinrummet er den kendte storfisker Henning Kjeldsen samt den lokale entreprenørvirksomhed A/S Trigon, som har indgået partnerskab om at opføre det 9.550 kvm store byggeri.

Med byggeriet får Maskinrummet, der åbnede i 2020 i en mindre hal på Jollevej i Skagen, langt mere plads til den omfattende samling af motorer og maritime effekter, som knytter sig til fiskeriet som erhverv. Samlingen rummer også andet: En større knallertsamling, veteranbiler, modelskibe, flaskeskibe samt værktøj, udstyr og instrumenter.

Bygningen skal være i fire etager - foruden selve museet og et arbejdende værksted kommer komplekset til at indeholde en forretningsarkade og øverst en tagterrasse, hvor der vil være mulighed for events, konferencer og en restaurant, der byder på 360 graders udsigt over de to have, der omkranser Skagen.

Udstillingshallen bliver 20 meter høj, mens en skorsten bygges i 25 meters højde.

Planen er at nedbryde en gammel hal på Auktionsvej i begyndelsen af 2023 - og forventningen er, at Maskinrummet kan indvies i løbet af foråret 2024.

- Maskinrummet er et helt unikt museumsprojekt, og med opførelsen af byggeriet på Skagens havnefront vil byen få et markant løft, som både kan indfri efterspørgslen efter mindre butikslokaler og blive en totaloplevelse i sig selv med udsigtsplatform, et bar- og loungeområde og et udendørsareal med bl.a. legeplads og springvand, siger Mikkel Mørk Westergaard, adm. direktør i A/S Trigon ifølge Building Supply i en pressemeddelelse.

Bæredygtighed og grønne løsninger er tænkt ind i byggeriet - målet er at bygningen bliver minimum 50 pct. selvforsynende på el-produktion.

Henning Kjeldsen og Trigon har valgt ikke at sende materialet om Maskinrummet til Nordjyske, men hos Building Supply kan man læse mere og se illustrationer.