Spidskandidat trækker sig

HJØRRING: Gruppeformand for Det Konservative Folkeparti i Hjørring Byråd og 1. viceborgmester, Daniel Rugholm, har valgt at trække sig fra borgmesterkampen forud for kommunalvalget 21. november.

Daniel Rugholm, der ved valget i 2013 fik 3.200 personlige stemmer, og dermed sikrede partiet fire mandater i det nye byråd, har valgt at satse på landspolitik og sin erhvervskarriere.

- Når ens karriere går godt, så medfølger større ansvar og det kræver mere fokus. Det er gældende for både min lokalpolitiske, landspolitiske- og erhvervsmæssige karriere. På alle tre områder er jeg nået til et punkt, hvor tingene ikke længere kan kombineres. Derfor er jeg blevet nødt til at vælge noget fra, siger Daniel Rugholm, der betegner sine otte år i byrådet som "fantastiske".

- Der er uden tvivl en chance for at blive borgmester til november, men der er også en rigtig stor chance for at kunne repræsentere nordjyderne i Folketinget efter næste valg. Det sidste kan, modsat en borgmesterpost, kombineres med nogle spændende karrieremuligheder, som jeg gerne vil forfølge i de kommende år, siger Daniel Rugholm, der endnu ikke ønsker at uddybe, hvad det er for nogle karrieremuligheder.

Daniel Rugholm fik ved valget i 2013 næstflest personlige stemmer efter Arne Boelt (S).

Tre ud af fire er væk

Med Daniel Rugholms exit er det kun Per Møller, der er tilbage som byrådskandidat for paritet, blandt de fire, der blev valgt i 2013

Michael Vajhøj har skiftet parti til Liberal Alliance, og Kasper Maarup Andersen har tidligere meddelt, at han ikke genopstiller.

Hvem der skal overtage posten som borgmesterkandidat efter Daniel Rugholm afgøres på et opstillingsmøde torsdag aften, hvor partiet samtidig opstiller yderligere kandidater til den i forvejen udmeldte liste. Lige nu er Per Møller, Kim Bach, Mads Sigsgaard Fisker og Svend Hjort eneste kandidater på listen.

- Vi får et rigtig godt hold til valget i november, måske det bedste i mange år, så vi skal nok klare os godt, selvom vi nu skifter borgmesterkandidat, siger Daniel Rugholm.