Spøgelsesbilist forsvandt i vintermørket

HJØRRING:Det lød ildevarslende, da Vejdirektoratet torsdag aften kl. 18.21 advarede bilister på E39 Hirtshalsmotorvejen om en spøgelsesbilist, som kørte sydpå ad motorvejen i det nordgående spor ved afkørsel 2 Hjørring Nord.

Nordjyllands Politi var hurtigt ude med to patruljevogne, men det lykkedes aldrig at lokalisere spøgelsesbilisten.

Det fortæller vagtchef Poul Fastergaard.

- Vi nåede aldrig at få fat i vedkommende, før han var drejet af motorvejen. Og vi havde desværre ikke et registreringsnummer at gå efter. Der var en spøgelsesbilist, men vi fik faktisk kun relativt få anmeldelser, men vi så den aldrig selv og nåede altså desværre ikke at få kontakt, oplyser vagtchefen.

Efter et lille kvarters alarmberedskab på E39 blev advarslen om spøgelsesbilisten afblæst kl. 18.33.