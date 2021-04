Sprængfarligt: Nye ejere af campingplads reagerede resolut

TOLNE:En brand på en campingplads midt i en knastør skov er ikke lige det, brandfolk drømmer om, men det var ikke desto mindre meldingen, da der torsdag eftermiddag kl. 14.49 indløb en alarm om brand på Tolne Camping på Stenderupvej øst for Sindal.

Her var der opstået ild omkring en elektrisk vandkoger, og brandfolk fra stationen i Sindal aktiverede da også de blå blink øjeblikkeligt.

Lige så resolut blev der handlet på campingpladsen, som ligger naturskønt i kanten af Danmarks nordligste bøgeskov, Tolne Skov. Et brandtæppe blev kastet over vandvarmeren, og derfor var der ikke ild at se, da brandfolkene nåede frem.

- Brandtæppet kvalte ilden. Der var kun lidt gløder og røg tilbage - det var det hele, fortæller indsatsleder Jesper Ludvigsen fra Nordjyllands Beredskab.

Han glæder sig over, at ilden ikke fik bedre fat med tanke på den omkringliggende skov.

- Det havde ikke været festligt, så det var godt, der blev ved det, konstaterer han.

Campingpladsen fik før den nye sæson nye ejere, da ejeren gennem en menneskealder, Kurt Mortensen, solgte den til et hollandsk par, som har været flittige gæster på stedet, der rummer 13 hytter og har plads til 150 campister.

