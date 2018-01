Spritbilist stoppet af betonpille

LØKKEN: En 39-årig mand blev søndag eftermiddag stoppet og sigtet for spirituskørsel.

Manden var kort forinden kørt direkte ind i en betonpille på stranden, skriver Nordjyllands Politi i sin døgnrapport.

En 40-årig mand fra Løkken, som også befandt sig på stranden, undrede sig over, hvordan i alverden bilisten kunne overse betonpillen. Derfor kontaktede han den 39-årige mand, som virkede påvirket.

Politiet blev tilkaldt, og en patrulje fangede hurtigt bilisten, som ovenikøbet kørte med en trailer bagpå.

Et pust i alkometeret afslørede en promille, som lå over det tilladte, så den 39-årige mand blev anholdt og sigtet for at køre bil i påvirket tilstand. Han blev taget med på stationen for at få taget en blodprøve.