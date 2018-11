Spritbilist stoppet: Blev taget i indkørslen

HJØRRING: En 42-årig mand fra Hjørring blev onsdag aften anholdt og sigtet for spirituskørsel - anholdelsen skete ved mandens bopæl.

Han havde været på værtshus i Hirtshals, da han om aftenen satte sig bag rattet for at køre hjem, men nogen kontaktede politiet og fortalte, at han nok havde fået mere inden for vesten, end lovligt var. Så en patrulje kunne komme ham i forkøbet ved hjemkomsten og bede ham give alkometeret et pust.

Det gav udslag over den tilladte promille på 0,50, så den 42-årige blev anholdt og taget med for at få taget en blodprøve, der skal fastslå den endelige promille, fortæller politikommissær Lars Jensen fra Nordjyllands Politi i Hjørring