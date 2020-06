Sprut og stoffer: 19-årig fik inddraget kørekort på stedet

HJØRRING/JAMMERBUGT:Hele fem bilister er på få dage blevet stoppet og testet positive for dels alkohol dels euforiserende stoffer i blodet. En af de fire fik inddraget sig kørekort øjeblikkeligt.

- Den 19-årige havde fredag klokken 05 taget sin fars bil og kørt ad Løkkensvej mod Bakholm. Her mister han ved et helleanlæg herredømmet over bilen og kører ind i et træ, fortæller politikommissær Michael Karstenskov.

Den 19-årige slap fra uheldet med knubs, men blev efterfølgende testet ved to på hinanden følgende udåndingstests.

- I begge tilfælde blæste han alkometeret ekstremt højt op, siger politikommissæren uden at ville sætte direkte tal på.

Derfor fik den 19-årige, der også blev testet positiv for euforiserede stoffer, sit kørekort inddraget på stedet, oplyser Michael Karstenskov.

Yderligere en mand på 24 år er blevet sigtet for at køre med euforiserende stoffer i blodet. Det skete på Aalborgvej ved Hjørring fredag kort før midnat. Her fandt politiet desuden en joint i en cigaretpakke.

Natten mellem søndag og mandag var den gal igen. Her blev en 27-årig mand stoppet klokken 00.23 i Frydenslund i Hjørring. Også han blev testet positiv for at køre med euforiserende stoffer i blodet.

- Og så var han i øvrigt frakendt kørekortet i forvejen, fortæller Michael Karstenskov.

Også i Jammerbugt Kommune var der gevinst for politiets patruljer. Søndag aften ved godt 20.30-tiden blev en 23-årig mand stoppet på Centralgårdsvej i Aabybro og testet for euforiserende stoffer. Også her var testen positiv.

Tidligere på weekenden var en 39-årig mand blevet stoppet på Nørreøksevej ved Brovst. Her var der tale om alkohol i blodet. Alle fem bilister fik taget blodprøver til at få fastslået promiller og indhold af euforiserende stoffer og kan vente retslige efterspil.