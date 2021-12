Stak sin voldelige kæreste flere gange med kniv

HIRTSHALS:Det var flere års voldeligt forhold der var årsag til, at en 68-årig kvinde stak sin kæreste flere gange i låret og brystet med en kniv.

Sådan forklarede kvinden, da hun sad tiltalt for grov vold, og hvor hun hævede at knivvolden skete i nødværge.

Det mente Retten i Hjørring dog ikke, men hun fik nedsat straffen, netop fordi hun havde været i en meget presset situation, forklarer anklager Thomas Klingenberg.

Derfor blev den 68-årige blev idømt seks måneders fængsel for knivoverfaldet, hvoraf en måned blev gjort betinget.

Knivstikkeriet skete om aftenen 3. august på kvindens bopæl i Hirtshals. Her truede kæresten med at udøve vold mod hende, og den 68-årige endte med at hente en kniv og stikke ham.

Efter knivstikkeriet ringede den 68-årige selv til politiet.

Manden var ikke i livsfare på noget tidspunkt. Kvinden valgte at modtage dommen.