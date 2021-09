Stalker blev ved med at kontakte kvinde: Undskyldte besværet

HIRTSHALS:18 brud på et tilhold mod at opsøge sin eks-samleverske. Sådan lød sigtelsen mod en mand, der torsdag eftermiddag var i grundlovsforhør ved retten i Hjørring.

- Sagen startede med trusler mod eksen i perioden januar til april i år. Det førte til et tilhold. Herefter har han så stalket kvinden og formået at overtræde tilholdet 18 gange, fortæller anklager ved Nordjyllands Politi Peter Møller Nielsen.

- Han har været anholdt og sigtet flere gange siden april, så det kom ikke nogen overraskelse for ham, at han ikke måtte opsøge hende. Derfor indvilligede han også i at lade sig varetægtsfængsle og undskyldte endda, at han havde været så meget til besvær, tilføjer anklageren.

Den sigtede og forurettede har boet sammen i 13 år og har to fælles børn.

Manden er blevet varetægtsfængslet i fire uger.