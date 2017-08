Stalker-kvinde dømt igen og løsladt

HJØRRING: En 44-årig kvinde fra Hjørring er ved Retten i Hjørring idømt 50 dages fængsel for igen at have overtrådt et tilhold mod at kontakte eller opsøge en familiefar i Hjørring. Hun er også dømt for at overtræde et tilhold mod at kontakte eller opsøge en anden mand, hun tidligere har været gift med.

I alt er hun dømt for 16 overtrædelser af de to tilhold. Heraf vedrører de 13 overtrædelser den familiefar, som hun igen og igen har kontaktet og opsøgt, selv om de ikke har relationer til hinanden.

Ved retssagen nægtede hun sig skyldig i de fleste af de forhold, hun var tiltalt for.

Varetægtsfængslet flere gange

Kvinden har i flere omgange været varetægtsfængsel for at overtræde tilholdet mod at kontakte familiefaren.

I juli blev hun idømt tre måneders fængsel for at have overtrådt tilholdet næsten 50 gange.

På det tidspunkt havde hun siddet varetægtsfængslet i sagen i to måneder, så hun blev dengang løsladt straks efter domsafsigelsen 3. juli.

I gang få timer efter løsladelse

Kun få timer efter løsladelsen begyndte hun igen at kontakte familiefaren, i første omgang via LinkedIn.

Hun har også kontaktet ham via sms, ringet til ham, opsøgt ham på hans bopæl, kigget ind ad vinduer og banket på døren, oplyser anklager Bjørn Fogh fra Nordjyllands Politi.

21. juli blev kvinden på ny varetægtsfængslet for at overtræde tilholdet, og er nu dømt for i alt 16 overtrædelser, hvoraf hun kun har erkendt to.

Da dommen lød på 50 dages fængsel, blev hun løsladt, fordi hun har siddet fængslet siden slutningen af juli.

Mentalundersøgt

Ifølge anklageren er der ingen relation mellem kvinden og den familiefar, hun bliver ved med at kontakte og opsøge.

- Begge har forklaret, at der ikke har været noget forhold mellem dem, fortæller Bjørn Fogh.

Da kvinden i juli blev dømt i stalker-sagen, var hun forinden blevet mentalundersøgt. Lægerne konkluderede, at hun var egnet til at modtage almindelig straf.

En straf som altså dengang lød på tre måneders fængsel. Anklagemyndigheden har bedt landsretten tage stilling til, om den straf skal skærpes, mens kvindens forsvarer har anket med krav om mildere straf.

Og inden landsretten har truffet afgørelse, har kvinden altså i mellemtiden fået en ny stalker-dom ved Retten i Hjørring.

Kvinden overvejer nu, om dommen skal ankes til landsretten.

Det har ikke været muligt at komme i kontakt med kvindens forsvarer.

