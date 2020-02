Standset i varebil med stjålne nummerplader og tyvekoster

LØNSTRUP:En 31-årig mand og en 21-årig kvinde blev fredag middag standset i et rutinetjek i en varebil fyldt med tyvekoster.

Manden og kvinden blev standset ved Jerup, da en patrulje opdagede, at det var de forkerte nummerplader, der sad på varebilen.

Da betjentene kiggede nærmere på lasten i varebilen, fandt de en del ting, som kunne være tyvekoster. Og da hverken manden eller kvinden kunne gøre nærmere rede for tingene, blev de anholdt, fortæller politikommissær Peter Skovbak.

Det viste sig da også, at tingene i varebilen var tyvekoster, der stammede fra et indbrud, der blev begået i et sommerhus i Lønstrup natten til fredag.

Den 31-årige mand og den 21-årige kvinde blev sigtet for indbruddet, hvilket de også endte med at erkende, oplyser Peter Skovbak.