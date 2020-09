Staten fyrer i Hjørring: Så mange mister jobbet

HJØRRING:Dagen efter nyheden om, at Statens Administration i Hjørring har sagt farvel til direktøren gennem fem år, Trolle Klitgård Andersen, blev medarbejderne kaldt sammen for at modtage endnu en nyhed - denne gang for at få at vide, at 20-25 af de knap 300 ansatte i Hjørring må vinke farvel til deres job i løbet af efteråret.

Det meddeler den statslige arbejdsplads i en pressemeddelelse.

Per Helmer Roos, konstitueret direktør for Statens Administration i Hjørring. Foto: Statens Administration

Her bliver fyringerne - eller personaletilpasningen som man vælger at kalde det i pressemeddelelsen - forklaret med, at mange af de klassiske manuelle og taste-tunge opgaver i løn- og regnskabsadministrationen de senere år er faldet bort med et ændret ressource- og kompetencebehov som konsekvens. Og at det er derfor er nødvendigt at tilpasse bemandingen i styrelsen, hvis den fortsat skal kunne levere administrationsydelser til staten til konkurrencedygtige priser.

- Vi har i løbet af de seneste år gjort, hvad vi kunne for at undgå afskedigelser - blandt andet ved at udbygge kunde- og opgaveporteføljen, men der er desværre ikke længere nogen vej uden om en personaletilpasning. Det er meget beklageligt for de medarbejdere, der bliver afskediget, og vi er meget opmærksomme på, at hjælpe dem så godt videre i deres arbejdsliv som muligt, siger den nykonstituerede direktør Per Helmer Roos i pressemeddelelsen.

Han fastslår samtidig, at der skal væres om de statslige arbejdspladser i Hjørring, som blev udflyttet i 2016.

- Det er vores ambition, at der på sigt skal samles endnu flere opgaver i Statens Administration. En forudsætning herfor er, at Statens Administration løbende arbejder med at udvikle og automatisere opgaveporteføljen for fortsat at udgøre et attraktivt administrativt servicecenter for de statslige institutioner, siger Per Helmer Roos.