Stationsby i oprør over nyhed om udlændinge

VRÅ:Det vil være synd at sige, at stationsbyen Vrå syd for Hjørring har taget godt imod nyheden om, at et lokalt bosted fra 1. september skal have et mindre antal udlændinge uden lovligt ophold i Danmark boende på en landejendom ca. to km fra byens station.

På Facebook-siden "Opslagstavlen for Vrå og omegn" er debatten eksploderet, og de fleste udtrykker i mere eller mindre kontante vendinger, at de hellere ser hælen end tåen på de kommende beboere, som Udlændingestyrelsen omtaler som "sårbare", men som Ekstra Bladet kalder "mordere og pædofile".

Mange opfordrer lokalsamfundet til at troppe talstærkt op på adressen i dag kl. 17, hvor botilbuddet i første omgang udelukkende har inviteret de nærmeste naboer til en orientering.

Deriblandt Boje Peter Nielsen, der bor lige ved Stenvad Mølle, som er nærmeste nabo til botilbuddet på Bakkevej.

"Som nærmeste nabo til Bakkevej gennem 38 år vil jeg meget gerne, at mine børnebørn fortsat kan lege i og omkring møllen, som de altid har gjort, i trygge rammer", skriver Boje Peter Nielsen som en af mange kommentarer og tilbyder parkeringsplads på sin græsplæne til dem, der møder op uden invitation - men for at demonstrere og samle underskrifter.

Den voldsomme reaktion ligner det, man så, da de samme udlændinge i slutningen af 2021 kom til Sandvad mellem Horsens og Billund. Det udløste voldsomme lokale protester, og det er på den baggrund, at Botilbuddet Norden ApS i Vrå nu har fået en tre-årig kontrakt på opgaven gældende fra 1. september og med mulighed for yderligere ét års forlængelse.

Her på Bakkevej 1-3 udenfor Vrå skal et ukendt antal udviste udlændinge med blakket fortid bo fra 1. september. Foto: skraafoto.kortforsyningen.dk

Nordjyske har talt med Arne Larsen-Ledet, formand for Vrå Beboer- og Erhvervsforening, om de nye naboer.

- I Vrå er vi normalt et fredeligt folk, og vi stikker gerne hånden frem til samarbejde. Vi tror på dialog, og det har vi altid gjort, for vi er rummelige. Men det her er måske ikke lige det, vi har brug for. Lige nu går det godt i Vrå - faktisk "tossigodt". Hvis det holder stik, at det er den hårde afdeling fra Sandvad, som kommer, så er ikke er noget, der vil gavne Vrå. Men vi er nødt til at vide noget mere, før vi for alvor forholder os til det. Vi vil gerne reagere - men vi vil ikke overreagere, siger Arne Larsen-Ledet.

Arne Larsen-Ledet - formand for Vrå Beboer- og Erhvervsforening. Arkivfoto: Torben Hansen

Fra sit sommerhus har han været i dialog med sine bestyrelseskolleger i beboer- og erhvervsforeningen, og punktet med de nye tilflyttere får højeste prioritet på foreningens dagsorden.

- Vi synes, det kommer lidt pludseligt sådan fra oven af, og når vi tror på samarbejde, er det lidt ærgerligt. Vi er i hvert fald ikke blevet spurgt, konstaterer han.

Arne Larsen-Ledet gør opmærksom på, at Vrå med knap 2500 indbyggere tidligere har taget imod et større antal udlændinge.

- For nogle år siden havde vi 200 flygtninge og asylansøgere boende i byen. Det gik faktisk godt. Det her er en helt anden kategori, en helt anden division, en helt anden boldgade med meget tungere folk. Selvfølgelig er det mennesker, og det er mennesker, der har ondt og skal hjælpes. Men denne gang tror jeg godt nok, det kan blive sværere, siger han.