Statsministeren åbner stor satsning i havneby

HIRTSHALS:Fra torsdag til lørdag i denne uge blændes der op for 8. udgave af Naturmødet i Hirtshals, og det ligger nu fast, at statsminister Mette Frederiksen (S) holder åbningstalen klokken 14.

Det oplyser Naturmødet i en pressemeddelelse.

Mette Frederiksen holder åbningstalen i selskab med forpersonen for Biodiversitetsrådet Signe Normand. Efter åbningen vil statsministeren besøge forskellige stande på Naturmødet.

Også miljøminister Magnus Heunicke samt minister for fødevarer, landbrug og fiskeri, Jacob Jensen, og transportminister Thomas Danielsen kommer til Naturmødet.

Og i det hele taget er Christiansborg solidt repræsenteret.

Senere torsdag er der således naturpolitisk topmøde med Pia Olsen Dyhr (SF), Mai Villadsen (EL), Martin Lidegaard (RV), Torsten Gejl (AL), Per Larsen (K), Ole Birk Olesen (LA), Magnus Heunicke (S), Nick Zimmermann (DF), Kim Edberg Andersen (NB), minister for fødevarer, landbrug og fiskeri Jacob Jensen (V).

Debatten styres i år af moderator Tine Gøtzsche.

- Vi er rigtig glade for og stolte over, at statsministeren åbner årets Naturmøde – og for den politiske deltagelse i øvrigt. Vi ser det som en blåstempling af Naturmødet som en seriøs platform for den danske naturdebat, siger chef for Naturmødet, Leif Lund Jakobsen.

Der ventes op mod 30.000 besøgende til Naturmødet.