Statsministeren kommer til Vrå

Vrå Højskole får besøg af statsminister Mette Frederikssen, når det igen er blevet muligt at invitere til et stort anlagt grundlovsmøde den 5. juni fra kl. 13:00 til kl. ca. 16:00. Statsministeren har meddelt, at hun kommer til Vrå Højskole og taler.

Rammen bliver som sædvanligt højskolens smukke have.

-En glædens dag og lidt af et scoop for os, også fordi højskolen igen kan byde velkommen til et offentligt møde. Selvfølgelig med de restriktioner, der til den tid gælder, men alligevel, siger tidligere viceforstander Søren Ottsen, der stadig står for at arrangere grundlovsmødet, sammen med den nordjyske fødevareminister Rasmus Prehn.

Der er tradition for grundlovsmøder i haven ved Vrå Højskole. Nu vender det tilage. Foto: Bent Bach

Borgmester Arne Boelt byder velkommen, og talerækken kommer til at bestå af den sædvanlige bredde af politikere: Søren Smalbro (V), Karsten Lauritzen(V), Christian Friis Bach (RV) og DSU’s formand i Vendsyssel Sophia Hoven og altså statsminister Mette Frederiksen(S) er de politiske talere.

Samfundsforsker Johannes Andersen vil ligeledes give sin udlægning af en grundlovstale.

Derudover vil skuespiller og byrådsmedlem for SF Jørgen Bing synge nogle af fortidens store revytekster med et politisk/kulturelt indhold. Han vil blive akkompagneret af højskolens mangeårige musiklærer Anders H.U. Nielsen.

Der vil også være en lille hilsen fra højskolens køkken og mulighed for at købe kaffe og vand.

Rasmus Prehn vil binde eftermiddagen sammen, og hele eftermiddagen afsluttes af den nytiltrådte forstander på højskolen Anne Friis.

Af hensyn til gældende covid-restriktioner, er der max plads til 500 personer til grundlovsmødet