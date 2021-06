Statsministeren melder afbud: En begravelse kom i vejen

Det var lidt af et scoop for Vrå Højskole, da det blev meldt ud, at statsminister Mette Frederiksen blev årets hovedtaler ved det traditionsrige grundlovsmøde i haven ved Vrå Højskole på lørdag 5. juni.

Men statsminister Mette Frederiksen kommer alligevel ikke. Hun deltager i stedet for i mindehøjtideligheden i anledning af tidligere statsminister Poul Schlüters død og begravelse,

Det betyder en programændring og i stedet for Statsministeren vil Rasmus Prehn, minister for fødevarer, landbrug og fiskeri, holde sin grundlovstale.

Nordjyske Rasmus Prehn er i forvejen medarrangør af grundlovsmødet.

- Det er selvfølgelig træls, at hovednavnet melder afbud. Men det er forståeligt, og vi har stadig et fantastisk program, og jeg er sikker på, at der stadig vil komme mange, siger arrangør, tidligere viceforstander, Søren Ottzen.

Programmet ser nu sådan ud for grundlovsmødet: