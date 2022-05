Stephanie flyttede kaffebaren ud i byen: - Det hele er bare meget federe

HJØRRING:Økologiske scrambled eggs med ristede svampe og karse, hjertevaffel med bærskum og nødder eller avokado med soyaristede mandler og grøn olie .

Disse kulinariske fristelser er i top-ti, når gæsterne bestiller morgenbræt på Hjørrings nye spisested ”Capu Kaffebar & Risteri” i Østergade

Her kan gæsterne nemlig selv sammensætte et morgenbræt fra menukortets 21 retter. Og gæsterne har i den grad taget konceptet til sig. Det konstaterer indehaver Stephanie Sørensen.

Hjertevaflerne er et sikkert valg på Capu Kaffebar & Risteri. Foto: Bente Poder

Hun og caféens team slog døren op til den nye café i Østergade 28. januar, og nu - tre måneder senere - konstaterer Stephanie, at beslutningen om at flytte ud fra Metropol har været den helt rigtige.

- Det har været en forrygende start. Fantastisk - det kan ikke sige på andre måder. Folk har simpelthen taget så godt imod os, smiler hun.

- Vi får dagligt at vide, at tilbuddet har manglet i Hjørring. Uanset hvilken smag, man har, kan man jo sammensætte sin egen tallerken - alle kan få præcis dét, de bedst kan lide.

Nye placering gav nye muligheder

At flytte kaffebaren ud af Metropol ShoppingCenter og genåbne i nye lokaler og med helt nyt koncept har åbnet nye muligheder.

- Det er den bedste beslutning, vi har truffet. Vi kan tilbyde gæsterne meget mere. Vi har fået køkkenet og har udeservering. Der er mere plads til gæsterne og personalefaciliteterne er meget bedre. Det hele er bare meget federe. Bare det, at vi kan se dagslyset er vidunderligt - det sætter jeg pris på, smiler Stephanie og tilføjer, at hun nu selv bestemmer de åbnings- og lukketider, der giver mening for hende og gæsterne.

Stephanie opfordrer gæsterne til at bestille bord, hvis de vil være sikker på at få en plads. Foto: Bente Poder

Seks dage om ugen er caféen åbent, og søndag er lukkedag.

- Vi har godt nok efterspørgsel på brunch om søndagen, men foreløbig holder vi fast i at holde lukket og fri søndag.

Undgå at gå forgæves

Kaffebaren har 50 pladser inde og 20 på terrassen. Og Stephanie anbefaler gæsterne at bestille bord, hvis de vil være sikre på at få plads. For det sker med jævne mellemrum, at gæster går forgæves.

- Det er altid rigtig ærgerligt, men man kan let bestille bord online.

- Fra caféen åbner til klokken 13 har vi ofte fuldt hus med gæster, der bestiller morgenbræt. Vi har frokost fra 11.30 indtil klokken 15, hvor køkkenet lukker, og herefter kan man selvfølgelig fortsat købe kaffe, brød og kager frem til lukketid klokken 17.

Travlt i køkken og cafe

Gode råvarer, veltilberedte retter, hyggelig stemning og nærværende betjening er nøgleord. Og husets køkken er i øvrigt altid parat til at lave mad til afhentning ud af huset.

Kevin Elbæk Jakobsen er ansat som ny elev i køkkenet. Foto: Bente Poder

Siden åbningen i januar er menukortet fornyet, og der vil løbende ske ændringer og fornyelser.

-Nu er der også smørrebrød på menukortet. Det manglede vi, tilføjer Stephanie.

Kok Kasper Schiøtt har det store overblik i køkkenregionen. Foto: Bente Poder

I caféens køkken sørger to kokke - Kasper Schiøtt og Nadia Stubbe - samt en nyansat smørrebrød/cater-elev, Kevin Elbæk Jakobsen, for forkælelse til gæsterne. Og på gulvet sørger et stort hold for at tage mod bestilling, lave kaffe og varte gæsterne op. Således tæller teamet i alt 18 mænd og kvinder.

En af dem er Michael Gammelgaard, der er nyansat og skal være Stephanies højre hånd som souschef. Han er for kort tid siden flyttet fra København til Vrå med familien.

Michael Gammelgaard er nyansat som souschef i Capu Kaffebar & Risteri. Foto: Bente Poder

Michael Gammelgaard har tidligere arbejdet hos Kalles Kaffe og har her fået stor indsigt i kaffeuniverset. Og Stephanie glæder sig over, at hun frem over kan dele ledelsesopgaverne med en erfaren medarbejder.

- Michael skal være med i den daglige drift og i kafferisteriet. Og han er i øvrigt rigtig god til at lave latte art, tilføjer Stefanie.

Staphanie Sørensen glæder sig over, at hun nu kan dele ledelsesopgaverne - og kaffebrygning - med Michael Gammelgaard. Foto: Bente Poder

Kafferister rykker til Vrå

Planen var, at en ny, stor kafferister skulle sættes op i lokalet bag glasvæggene midt i caféen, men den plan er ændret. Lokalet har nemlig været populært som mødelokale til grupper, der ønsker at sidde lidt for sig selv.

Når kafferisteren ankommer, bliver den i stedet placeret hos Stephanie og hendes mand Andreas Ydesen i Vrå.

Parret har total-renoveret det gamle ”Teglværket”, og her indrettes kafferisteriet. Når kafferisteren kommer i drift, sættes der også ekstra fart på webshoppen, så kunder i hele landet får mulighed for at nyde specialkaffen fra Capu.