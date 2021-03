Stigende smittetal i Vendsyssel: Sådan fordeler det sig

VENDSYSSEL:26, 19 og 8 smittede inden for de seneste 7 dage.

Sådan lyder tallene i henholdsvis Hjørring-, Frederikshavn- og Brønderslev Kommune.

I Frederikshavn er der 19. marts to nye smittede. Dog er den ene antigen-testet, hvilket betyder, at testen ikke er lige så præcis, som den almindelige PCR-test. Derfor kan man ikke være sikker på, at testens svar er korrekt.

Brønderslev havde nul nye smittede, og i Hjørring er tallet fire. Dermed er det ikke de daglige tal, som fylder kommunebilledet, men tallene for den seneste uge.

- Vi holder det på et stabilt lavt niveau. Så det ser ud til, at vi passer på hinanden, og det er vigtigt, siger borgmester i Brønderslev Kommune, Mikael Klitgaard (V).

Modsat tror borgmester i Hjørring, Arne Boelt (S), at folk er blevet mere løsslupne på grund af corona-pandemiens lange forløb.

Genåbningen

Smittetallene i Vendsyssel er steget siden genåbningen af butikkerne trådte i kraft 1. marts. Mikael Klitgaard tror dog ikke, at det stigende smittetal skyldes genåbningen.

- Jeg tror, det er tilfældigt. Det er fint, at vi har fået genåbnet lidt igen, men det er vigtigt, at vi er klar til at lukke skoler, institutioner eller virksomheder ned, hvis der skulle komme et corona-udbrud. Men det virker til, at det er til at styre, og ellers handler det bare om sund fornuft, forklarer han.

Hold fast

Nedlukningen af Danmark havde ét-årsdag 11. marts. Det har været et langt og hårdt år for mange, men derfor er det stadig vigtigt, at borgerne overholder restriktionerne ifølge Mikael Klitgaard og Arne Boelt.

- Det vigtigste er, at vi passer på hinanden, og at teststederne er i orden. Det arbejder vi altid hårdt på, at de er, fastslår Mikael Klitgaard.

Denne holdning deler Arne Boelt, der også mener, at borgerne skal holde ud lidt endnu.

- Indtil man har modtaget sin vaccine, er man sin egen sikkerhedsrepræsentant. Det er vigtigt, at folk ikke bliver for løsslupne, og at de finder ud af at få det hele til at fungere. Det er med at finde de skæve tidspunkter at gå i butikkerne og stadig ikke se for mange mennesker, forklarer han.

Arne Boelt fortæller også, at det ville være ærgerligt for borgerne at blive smittet med corona nu efter at have passet på så længe.