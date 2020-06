Stigende smittetal på Sindal-plejehjem

SINDAL:Antallet af smittede på VendelboCentret i Sindal er stigende.

Tirsdag aften fik Hjørring Kommune besked om, at en sygeplejerske på ældrecentret var testet positiv for coronavirus - vedkommende var i forvejen sygemeldt og hjemme.

Så onsdag blev samtlige beboere og ansatte testet - knap 130 - og de resultater er ved at tikke ind nu.

- Status lige nu er, at i alt fire ansatte og en beboer er testet positiv, oplyser Leif Serup, direktør for sundheds-, ældre-, og handicapforvaltningen i Hjørring Kommune.

Men tallet kan være stigende: Resultaterne af de knap 130 ansatte og beboere ryger ind på portalen ”eSundhed”, og først derefter oplyser borgeren, en pårørende eller lægen resultatet til ældrecentret. Og her kort før middag fredag er alle resultaterne endnu ikke kendt.

Ifølge sundhedsdirektøren giver de foreløbige resultater nu anledning til, at alle skal testes igen i løbet af fredag. Sådan er retningslinjerne fra myndighederne, der på den måde prøver at holde hånd i hanke med situationen, da smittebilledet kan have ændret sig på de to dage, der er gået siden seneste test.

De fire medarbejdere er sendt hjem, mens den smittede beboer isoleres på ældrecentret - de øvrige beboere skal også så vidt muligt blive på deres værelser.

Alle planlagte besøg samt behandlinger med eksempelvis fysioterapeut er fortsat aflyst.

Leif Serup påpeger endvidere, at man løbende vil holde de pårørende orienteret om udviklingen.

Styrelsen for Patientsikkerhed går nu i gang med smitteopsporingen.