Stine Larsen sænkede Fortuna

FODBOLD: Brøndby hentede tre point ind på Fortuna Hjørring, da de lørdag eftermiddag vandt topopgøret i 3FLigaen med 2-1 på hjemmebane på to scoringer af landsholdsspilleren Stine Larsen.

Dermed er Fortuna fem point foran ærkerivalerne i grundspillet - Brøndby har tre kampe tilbage, mens Fortuna mangler to spillerunder.

Hjemmeholdet fra Brøndby startede bedst ud imod et Fortuna-mandskab, der har været plaget af sygdom i ugens løb.

Caroline Rask måtte i sidste øjeblik glide ud af startopstillingen, hvor hun blev erstattet af Frederikke Thøgersen, der selv havde været ramt af sygdom op til kampen.

Samtidig skulle Fortuna Hjørrings unge målvogter Sandra Bjørn Jacobsen spille blot sin anden kamp og det allerførste rivalopgør mod Brøndby i hendes karriere.

Brøndby havde derfor spillet i de første 10 minutter, men langsomt fik Fortuna ædt sig ind i opgøret og havde også kampens første store chance, da Sarah Dyrehauge fandt Frederikke Thøgersen. Hun tog bolden med sig med brystet og gled flot af på en tackling, men så ud til miste balancen en smule i afslutningsøjeblikket, så hendes flade skud gik en meter forbi den fjerne opstander.

Og i stedet tog hjemmeholdet føringen, da landsholdsspiller Stine Larsen blev sendt af sted i en omstilling. Med et fint træk ind imod midten fik hun sat Janelle Cordia af og sendte et flot skud over i det fjerne målhjørne - uden chance for den unge målmand. Scoringen rystede Fortuna en smule, og Brøndby overtog igen styringen - og Sandra Bjørn Jacobsen måtte op med en flot dobbeltredning for at forhindre hjemmeholdet i at øge føringen, da hun først halvklarede et fladt skud fra Nanna Christiansen og også kom op med en redning på returbolden.

Kort før pausen var det så Tamires de Britto, der blev sendt fint af sted i en omstilling igangsat af Nevena Damjanovic, men hun skød forbi den fjerne opstander i stedet for at se Signe Bruun på midten, og dermed fik Fortuna ikke udlignet inden pausen.

Meget kort inde i anden halvleg kom Brøndby også på 2-0, og igen var det en langskud fra Stine Larsen. Langt de fleste troede, at svævebolden var på vej over mål, men til sidst dukkede kuglen lige ind i hjørnet.

Fortuna fik mod slutningen af kampen lagt lidt pres på og fik da også reduceret, da Agnete Nielsen tæt under mål kunne afslutte et flot angreb i venstresiden, men tættere på kom Fortuna ikke, og hjemmeholdet sejrede fortjent.