Stjal bil: Hev ejeren ud af den og kørte sin vej

HIRTSHALS:En 41-årig mand fra Slagelse blev torsdag aften anholdt i en stjålen bil, som han stjal nærmest som om han spillede computerspillet Grand Theft Auto: På en parkeringsplads i Hirtshals holdt der en bil, som han gik op til, åbnede dørene og hev ejeren, der sad i førersædet, ud - og kørte sin vej.

Det fortæller vagtchef Jess Fallberg fra Nordjyllands Politi.

Episoden fandt sted klokken 21.40, og senere på aftenen kunne politiet konstatere, at den stjålne bil var i gang med at køre igennem Limfjordstunnelen. En patruljevogn fik stoppet bilen og anholdt den 41-årige.

Han bliver sigtet for ulovlig tvang, brugstyveri af bilen samt for at have kørt uden kørekort - et gyldigt et af slagsen havde han nemlig ikke.