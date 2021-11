Stjal designerstole og playstation i sommerhus

BLOKHUS:Seks Børge Mogensen-stole, et fad fra Royal Copenhagen, en playstation og en græstrimmer. Sådan lyder listen over forsvundne ejendele efter et indbrud i et sommerhus i Blokhus. Tyvekosterne anslås til en værdi af 21.000 kroner.

Ukendte gerningsmænd er ommet ind efter at have brudt et vindue op i sommerhuset, der ligger på Anders Petersens Vej, fortæller politikommissær Thomas Albrecthsen fra Nordjyllands Politi i Hjørring.

Indbruddet er sket i perioden søndag 24. oktober klokken 17 og lørdag 6. november klokken 17.