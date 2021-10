Stjal keramik, smøger og vodka: Dømt for adskillige forhold

HJØRRING:Smykker ure, keramik og en sparegris til en samlet værdi over 135.000 kroner. Det var det mest indbringende af seks indbrud som en 20-årig mand fra Vendsyssel mandag blev kendt skyldig for ved retten i Hjørring. Indbruddet fandt sted 9. juni på en landejendom ved Dybvad.

De øvrige indbrud fandt sted i Sæby, Brønderslev og Hallund - værdien af tyvekosterne er endnu ikke opgjort i alle sagerne, men indbrudene har tilsammen indbragt den flittige indbrudstyv værdier for over 200.000 kroner.

Udover indbrudene blev han også dømt for tre tyverier - blandt andet af 105 pakker cigaretter og fem flasker vodka - at have kørt bil i hash- og kokain-påvirket tilstand, besiddelse af hash og amfetamin samt overtrædelse af knivloven. I alt er han blevet dømt for 15 forhold.

Lovovertrædelserne koster den 20-årige fem måneders ubetinget fængsel, en frakendelse af førerretten i tre år og en tillægsbøde på 3.000 kroner.