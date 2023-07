Størst i Danmark: Tesla opruster markant i Nordjylland

HJØRRING:Når der midt i sommerferien er Dana Cup vil 12.600 norske spillere og ledere i år valfarte til Hjørring.

Mange af de unge spillere har deres familier med, og derfor forventes et kæmpe behov for at lade el-biler i uge 30 i Hjørring og omegn.

80-90 procent af nysolgte norske biler er i dag el-biler. Dertil kommer el-biler fra andre lande, for eksempel danskerne, hvor hver tredje nysolgte bil kører på el.

Ilyas Dogru, chefkonsulent i FDM glæder sig på elbil-ejernes vegne over, at Hjørring bliver opgraderet markant med lynladere. FDM

Tallene kommer fra Ilyas Dogru, chefkonsulent i FDM. Han har tidligere været bekymret for elbilejerne, og kaldt alt nord for Aalborg for en ørken med meget få ladepunkter til de mange elbilister som gerne vil prøve bilferie.

Men her kort før højsæsonen kom Tesla på banen med en nyhed: Teslas Supercharger i Hjørring bliver størst i Danmark. Hele 28 lynlader-standere (Superchargers) kommer der til at være.

I en pressemeddelelse skriver Tesla, at stationen ved motorvejen ved afkørslen til Hjørring C går op fra at have 12 til 28 superchargers, inden det store ryk ind i sommerferie.

- Det er en rigtig god nyhed for gæsterne i Hjørring området. Måske dækker de nye lynladere behovet i år og nordmændene kan jo også fortsat lade deres biler i Hirtshals. Men allerede næste år kommer der igen til at mangle lynladere, fordi markedet for elbiler vokser markant, forudser Ilyas Dogru fra FDM.

Tidligere på året åbnede Tesla 16 lynladerstandere i Frederikshavn og er i skrivende stund i færd med en ny station i Aalborg med ligeledes 16 Superchargers. Totalt tilbydes 20 Supercharger-lokationer med 336 ladepunkter.

Lynladepunkterne kan benyttes af andre bilmærker end Tesla. I november 2021 åbnede Tesla deres Supercharger-netværk for andre biler end Tesla.