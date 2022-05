Største overskud i feriecentrets historie: Nu skal der investeres i tresporet vandrutsjebane

Skallerup Seaside Resort kom ud af 2021 med et resultat før skat på 13,04 mio. kr..

Det er det største overskud i feriecenterets historie, oplyser feriecentret i en pressemeddelelse.

Omsætningen steg i samme periode med knap 23 procent fra 72,9 mio. kr. i 2020 til 89,5 mio. kr. i 2021.

Regnskabet viser desuden, at hjælpepakker - der har bidraget til fastholdelse af medarbejdere - har hjulpet med omkring 16 mio. kr.

I begyndelsen af 2021 måtte Skallerup Seaside Resort atter bede gæsterne om at finde mundbind og coronapas frem og lukke ned for feriecenterets indendørs aktiviteter i årets første måneder.

Tiden blev imidlertid udnyttet til at sætte skub i renoveringsprojekter, nybyg samt etablering af nye aktiviteter – herunder intet mindre end Danmarksnyheden Black Light minigolf, som hurtigt er blevet tilløbsstykke.

- Det var ikke uden sved på panden, at vi tog hul på 2021, som stadig i høj grad stod i coronaens tegn. Derfor glæder det mig også, at vi nu kan se tilbage på en sæson, hvor vi både kunne præsentere store nyheder og opretholde et højt momentum af nye gæster såvel som loyale gengangere, fortæller Jørgen Høll, der er direktør hos Skallerup Seaside Resort.

Også belægningsprocenten udviklede sig i en positiv retning til samlet set 60 procent i 2021. Til sammenligning ligger landsgennemsnittet for lignende virksomheder på 29 procent.

Store investeringer på vej

Den positive udvikling får imidlertid ikke Skallerup Seaside Resort til at træde på bremsen. Feriecenteret kunne for nyligt løfte sløret for nye markante investeringer i 2022, der blandt andet omfatter udvidelse af resortets vandland og det populære spa- og velværeområde Romulus på i alt 1.130 indvendige kvadratmeter og 300 kvadratmeter udendørs opholdsområder.

Skallerup Seaside Resort kan blandt andet præsentere en splinterny tresporet vandrutsjebane samt to ekstra børnebassiner med et helt særligt vesterhavstema specielt til de mindste. Romulus udvider med blandt andet ekstra behandlerrum, nyt udendørsbassin, større omklædningsfaciliteter og floating-bassin.

- Det er helt afgørende, at vi hele tiden investerer i oplevelsesudbuddet, så det også i fremtiden bliver attraktivt at besøge Skallerup. Vi oplever allerede nu stor interesse for den kommende sæson fra danske såvel som udenlandske gæster, så vi er fulde af forhåbninger for fremtiden, siger Jørgen Høll.