Støtten strømmer ind til Peters café, men én samtale bliver afgørende

HJØRRING:Støtten og opbakningen til Den Blå Social Cafe i Dronningensgade i Hjørring har været overvældende, siden byrådet i Hjørring i efteråret besluttede at fjerne et tilskud på 400.000 kroner til at drive cafeen, der hjælper alkoholikere og tidligere alkoholikere ud af ensomheden.

Før jul var det Lions Club i Hjørring, der overrakte en check på 23.000 kroner til den fortsatte drift af stedet, og senest har Odd Fellow Logen i Hjørring givet cafeen 25.000 kroner.

- Det er meget vigtig støtte, og vi er virkelig taknemlige for bidragene. Der skal imidlertid mere til for at sikre den fremtidige drift. Vi har måske fået penge til at fortsætte en måned mere, men ellers står det stadig ved magt, at cafeen bliver nødt til at lukke 31. juli i år, siger daglig leder Susanne Houmøller.

Den Blå Café i Hjørring er et vigtigt samlingssted for cirka 50 brugere, som ikke bare kan bruge de andre væresteder for fx psykisk syge og stofmisbrugere, siger Susanne Houmøller. Foto: Bente Poder

Grundholdningen i organisationen Blå Kors er nemlig, at cafeen ikke fortsætter uden kommunal opbakning, og derfor bliver et møde her i foråret helt afgørende.

- Vi skal mødes med borgmesteren i starten af marts. Det er kun, hvis kommunen ændrer holdning og genindfører et tilskud, at vi er i stand til at fortsætte, fastslår Susanne Houmøller.

For de cirka 50 brugere af Den Blå Sociale Cafe er det daglige besøg med et måltid mad og socialt samvær på cafeen meget vigtigt, og en stor del af dem har ikke andet netværk. Flere giver udtryk for, at alternativet er ensomhed og isolation.

- Vi er én stor familie hernede, har en af brugerne, Peter Roesdahl, tidligere sagt til Nordjyske.

Holdningen hos flere politikere i byrådet er, at brugerne i stedet kan bruge de andre væresteder i byen. Men det går ikke at blande alkoholikere, stofmisbrugere og psykisk syge. Det har Susanne Houmøller pointereret flere gange.

- Senest er en af vores brugere blevet afvist et andet sted, fordi de mente, at vedkommende var for usoigneret, fortæller Susanne Houmøller.

Restauratør Ole Søndergård fra Bones i Hjørring har meddelt, at han vil hjælpe med til at skaffe de cirka 250.000 kroner, det kræves at drive cafeen i andet halvår af 2023. Men betingelsen er, at Hjørring Kommune igen sætter cafeen på budgettet fra 2024.

Borgmester Søren Smalbro (V) har overfor Nordjyske åbnet en lille dør på klem for, at der måske kan findes en løsning, og derfor har han også sagt ja til at mødes med Blå Kors i starten af marts.