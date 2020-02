Stoppet med tyvekoster i bilen: Dømt og udvist af landet

HJØRRING:To georgiske mænd er blevet idømt 30 dages fængsel for hæleri og udvist af landet i fire år, efter politiet i januar anholdt mændene i en bil fyldt med tyvekoster.

De to mænd på henholdsvis 22 og 26 år blev anholdt på rasteplads Vildmosen på Hirtshalsmotorvejen natten til 24. januar.

Her fik en civil patrulje øje på de to mænd, og da betjentene kiggede nærmere på bilen fandt de tyvekoster, der stammede fra et indbrud i en villa i Hjørring.

I Retten i Hjørring nægtede de to mænd, at de havde begået indbrud, og de forklarede, at tyvekosterne var nogle, de havde fundet på en rasteplads, fortæller anklager Sofie Stokholm.

Det troede retten dog ikke på, men mændene blev alligevel frifundet for at have begået indbruddet i Hjørring og i stedet dømt for hæleri.

Udover de ting, som politiet kunne sætte sammen med det konkrete indbrud i Hjørring, fandt politiet også andre ting i mændenes bil, som man mente stammede fra et andet indbrud.

I retten forklarede de to mænd dog, at det var deres egne ting, og retten mente ikke, at der var beviser for, at det rent faktisk var tyvekoster.

Begge mænd modtog dommen.