Stor donation: A.P. Møller-millionerne triller mod havnebyen

HIRTSHALS:I august åbnede en ny skole i Hirtshals, hvor målet er at ruste unge mennesker til job eller uddannelse indenfor enten maritim service, gastronomi eller outdoor turisme.

En krumtap i arbejdet på Nordsøen Fri Fagskole er værkstedet på Vestkajen, hvor eleverne kan prøve kræfter med linjerne.

Træ- og smedeværkstedet er allerede oppe at køre i underetagen, mens 1. salen mangler at blive indrettet med køkkener til gastro-eleverne, ligesom der mangler kontor- og undervisningsfaciliteter, blandt andet for elever med særlige læringsforudsætninger.

Men snart er ventetiden slut: Den A.P. Møllerske Støttefond har nemlig meddelt, at man er klar til at støtte renoveringen af det gamle maskinværksted med fire millioner kroner.

- Det var en glædens dag, da vi fik beskeden, lyder det fra skolens administrative leder, Jens Madsen.

Håbet er, at håndværkerne rykker ind i maj, så det hele står på parat, når Nordsøen Fri Fagskole tager hul på sit andet skoleår i august.

Desuden skal en del af donationen bruges på at optimere metal- og træværkstedet med nye håndværksmaskiner af højeste kvalitet.

Støttefondens formål Den A.P. Møllerske Støttefond blev oprettet i 1983. Fondens formål er at støtte velgørende og almennyttige formål, samt yde støtte til det sociale område og ansatte med tilknytning til A.P. Møller Gruppen. VIS MERE

Ifølge Jens Madsen går der knap en snes elever på skolen, hvis elever bor på Niels Juelsvej, idet skolen købte det tidligere motel på stedet.