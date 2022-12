Stor fangst på havnen: Syv virksomheder indgår aftale

Hirtshals Havn er på vej til at blive et stort knudepunkt for CO2-fangst! Syv virksomheder har netop underskrevet en stor aftale om transport og lagring af biogen CO2 i Nordjylland. Partnerne vil i første omgang transportere opfanget CO2 fra lokale biogasanlæg til Hirtshals Havn, hvorfra det udskibes til lagring i tomme oliefelter i Nordsøen.

Samarbejdet åbner muligheder for etablering af Europas største CO2-knudepunkt på havnen i Hirtshals.

Det er de syv virksomheder INEOS Energy, Wintershall DEA, Hirtshals Havn, Biocarb Solution, Evida, Blue Water Shipping og havnens udviklingsselskab Greenport North der står bag projektet, der kan blive et vigtigt bidrag til at løse klimaudfordringerne.

Efter planen skal der transporteres CO2 fra biogasanlæg i Nordjylland. Det skal midlertidigt lagres på Hirtshals Havn og herefter udskibes til Nordsøen, hvor CO2en pumpes ned i undergrunden. Projektet har fået navnet Greenport Scandinavia.

CO2-LAGRING De forskellige trin i CO2-lagring er: CO2 fanges: CO2 kan fanges på mange måder. Det er mest effektivt at fange det der, hvor der er en stor og stabil forsyning af CO2. Eksempelvis ved udledere som biogasanlæg, industri, energiproduktion eller forbrændingsanlæg. CO2 gøres flydende: Den indfangede CO2 gøres til en flydende væske. Det kan ske ved både opvarmning, komprimering og nedkøling. CO2 transporteres: Den flydende CO2 transporteres med skib fra Hirtshals til lagringsområderne i Nordsøen. CO2 lagres i undergrunden: Flydende CO2 sendes ned i sandstensreservoiret ca. 1800 meter nede i undergrunden via CO2 brønde. CO2-lageret monitoreres: Felterne til CO2-lagring i undergrunden er gennemscreenet over en lang årrække, og der udvikles nye og banebrydende teknologier til monitorering af CO2-lagringen. Kilde: Ineos Energy

- Biogas har et stort potentiale i forhold til at fortrænge fossile brændsler, og med lagring af den biogene CO2 kan vi endda opnå negative emissioner. Da det blandt andet er gylle fra husdyrhold, der indgår i produktionen, kan vi ved at kombinere biogasproduktionen med lagring af CO2 samtidig undgå en del udledninger fra landbruget, siger direktør Carsten Joest Nielsen fra Biocarb Solution.

Det er i første omgang CO2 fra biogasanlæg og dermed fra landbruget, som skal tranporteres og lagres i Nordsøen Kilde: Hirtshals Havn

I første omgang er målsætningen fangst af op til 100.000 tons biogen CO2 årligt fra nordjyske biogasanlæg allerede fra 2024/25. CO2en transporteres til Hirtshals Havn og med skib til Siri-området i den danske del af Nordsøen, hvor den lagres i tomme oliefelter.

Direktør Per Holm Nørgaard, Hirtshals Havn, peger på, at havnens udvidelsesplaner gør det oplagt at lagre og udskibe CO2 fra Hirtshals.

- Vi arbejder allerede målrettet med planer om udvidelse af Hirtshals Havn, og i den forbindelse passer lagring og udskibning af CO2 til Nordsøen perfekt ind i vores strategi, siger Per Holm Nørgaard.

Per Holm Nørgaard siger, at projektet passer fint med udvidelsesplanerne på Hirtshals Havn Foto: Henrik Bo

Partnerne bag aftalen vil undersøge muligheden for at etablere den nødvendige infrastruktur i form af fx. rørledninger til transport af CO2 fra Danmark og andre dele af Europa til Hirtshals.

Mads Weng Gade, landechef i INEOS Energy Danmark fortæller, at lagring af CO2 i undergrunden snart er en realitet:

- Vi er i INEOS meget langt med vores CO2-lagringsprojekt Greensand, hvor vi umiddelbart efter årsskiftet vil komme den første CO2 i den danske undergrund som led i vores pilot demonstrationsprojekt, fortæller Mads Weng Gade.