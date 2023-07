Stor festivalaften på havnen ødelagt af regn og rusk

HIRTSHALS:Det skulle have været den helt store aften til festivalen Musik Under Trappen, hvor blandt andre årets hovednavne - Danser med Piger og Birthe Kjær - skulle stå på scenen ved havnen.

Men i sidste øjeblik er koncerterne blevet flyttet ind i et stort telt, der også står på havnen.

- Regn og blæst har gjort det umuligt at bruge scenen. Det ville også være farligt for musikerne at stå deroppe, siger Rasmus Jespersen, der er formand for Musik Under Trappen.

Det 700 kvadratmeter store telt kan dog langt fra rumme alle dem, der gerne vil ind.

- Det er mega ærgerligt, men det er det muliges kunst. Alternativet var helt at aflyse det, siger Rasmus Jespersen, der ikke kan svare på, hvor mange der kan være i teltet.

- Hvis der er nogen, der er utilfreds, må vi tage det efterfølgende. Lige nu har vi valgt at flytte koncerterne, fordi det var den eneste mulighed, der var, siger han.

Allerede under aftenens første hovednavn - Danser med Piger - stod publikum tæt pakket i teltet, hvor det også var svært at købe drikkevarer i baren.

Allerede under aftenens første koncerter var teltet fyldt. Formand Rasmus Jespersen forudser, at nogle ikke kommer ind til koncerterne, som de har billet til. Foto: Torben Hansen

Birthe Kjær var planlagt til at gå på scenen klokken 22.00.

- Nogle bliver nok hjemme på grund af vejret. Men det er desværre ikke noget, som vi kan gøre noget ved, siger Rasmus Jespersen, der endnu ikke ved, hvordan koncerterne torsdag aften kommer til at forløbe.