Stor garagebygningen i flammer: Intet kan reddes

TORNBY:En garagebygning ved Tornby syd for Hirtshals gik natten til mandag op i flammer.

Nordjyllands Beredskab blev alarmeret kl. 04.20 om branden i den store garagebygning på N A Jensensvej.

Flammer stod op fra taget af bygningen, da brandfolkene ankom.

- Garagen udbrænder totalt, lød meldingen fra indsatsleder Dorthe Krogh fra Nordjyllands Beredskab mandag ved 06-tiden.

Branden er så voldsom, at slukningsarbejdet ventes at vare et godt stykke tid endnu.

Det var tidligt mandag morgen ikke muligt for brandfolkene at komme ind i garagebygningen på grund af den kraftige ild, og det er p.t. uvist, hvordan branden opstod.

Intet i garagebygningen kan reddes, vurderer indsatslederen.

Garagebygningen ligger frit, og der har ikke været fare for, at ilden bredte sig til et det nærliggende hus, oplyser beredskabet.

Politiet teknikere skal nu forsøge frem til brandårsagen.