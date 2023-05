Stor koncert og klokkespil fra borgmesteren: 1000 nordjyske børn synger for fred og frihed

HJØRRING:Det er rent deltagermæssigt en kæmpestor koncert, der lægges an til, når mere end 1000 børn synger for fred og frihed på Springvandspladsen i Hjørring.

Udover det kæmpemæssige kor så spiller et stort børneorkester på violiner, et symfoniorkester på 70 mand deltager også - og sågar bidrager borgmester Søren Smalbro med et klokkespil.

Det hele skulle gerne gå op i en højere enhed, når Sirenesangen for første gang opføres i Hjørring, og det sker onsdag 3. maj klokken 11.45.

En uropførelse

I 2020 var det 75 år siden Danmarks befrielse. I den anledning blev der skrevet en ny komposition af komponist og underviser på Hjørring Musiske Skole, Eirik Moland. Teksten er skrevet af børnebogsforfatterem Christine Lund Jakobsen, og værket hedder ”Sirenesangen”.

Med afsæt i sirenerne, som hvert år bliver testet den første onsdag i maj, har Eirik Moland komponeret et værk, hvor sirenerne er et af hovedinstrumenterne. Omdrejningspunktet for sangen er temaerne krig og fred set med børnenes øjne.

Covid19 satte en stopper for markeringen af befrielsen både i 2020 og i 2021, men i år sker det, og uropførelsen finder som nævnt sted sted onsdag 3. maj i hjertet af Hjørring.

Kæmpe begivenhed

Begivenheden kommer i den grad til at sætte sig præg på bybilledet den pågældende dag. De mere end 1000 børn, der deltager i kæmpekoret er elever fra 0. til 4. klasse.

Børneorkestret, der udstyres med violiner, er sammensat af alle børnehavebørn i Hjørring - mens det store symfoniorkester består af 70 ungdomsmusikere fra Holland.

Inden borgmester Søren Smalbro slår sig løs med klokkespillet, så holder han også en tale i forbindelse med begivenheden. Også en elev fra 7. klasse holder en frihedstale.

Efter "Sirenesangen" er der yderligere i øvrigt yderligere musikalsk underholdning.

Fællesskab med Ukraine

I 2020 var anledningen til Sirenesangen som nævnt Danmarks Befrielse, men siden 2020 er der sket meget i Europa. Der er desværre igen krig - nemlig i Ukraine.

Og på den måde bliver Sirenesangen som en sang om fred, frihed og fællesskab endnu mere aktuel, og fællesskabet med Ukraine markeres ved, at Ukraines nationalsang er flettet ind i Sirenesangen.

- Jeg glæder mig utrolig meget til uropførelsen af Sirenesangen. Det bliver en helt særlig og rørende musikalsk oplevelse både for publikum og for de børn, unge og voksne, som er med i opførelsen. Og så er det en enestående mulighed for elever og børnehavebørn for at synge og spille sammen med et stort symfoniorkester, hvor børnene gennem musikken oplever at være del at et stort fællesskab på mange niveauer, udtaler kulturskoleleder Christian Larsen i en pressemeddelelse.

Det er Hjørring Musiske Skole, Skole- og Kulturområdet i Hjørring Kommune og Sangkraft Hjørring, der står bag Sirenesangen - og alle er meget velkomne til at møde op på Springvandspladsen og overvære den enestående begivenhed.