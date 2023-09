Stor operation bag indpakning af fyr - og opgaven trækker ud

Hvad er det lige, der sker ved Hirtshals Fyr? Er Murer-Kjeld gået i gang med et nyt flytteprojekt?

Gennem den seneste tid har fyret været indpakket fra top til tå. Og lad det med det samme være sagt: Der er ikke er tale om nogen fyr-flytning.

Årsagen til indpakningen er, at tårnet skal males både ind- og udvendigt. Og derfor har den offentlige adgang til fyret siden 21. august været lukket.

Projekt forsinket

Oprindeligt var det planen, at renoveringen af Hirtshals Fyr skulle være afsluttet ved indgangen til efterårsferien. Men ifølge Kurt Bærentsen, der er formand for fonden, der ejer Hirtshals Fyr, så er det ikke længere realistisk at nå den deadline.

- Vi tror ikke længere på, at vi kan nå at blive færdige til den dato. Der har været en del mere arbejde med murene, end vi havde ventet, fortæller Kurt Bærentsen.

Processen har været sådan, at først er tårnets sider renset af med algefjerner, og derefter er tårnet vasket af.

- Og nu er murerne så ved at ordne de skader og revner, som der er på murværket. Det er blandt andet nødvendigt at lægge armeringsjern ind i nogle af revnerne, fordi de er dybere end ventet. Og først derefter kan de så spartle ud, pudse væggen op og male.

Det store spørgsmål er nu, hvornår fyret er klar til genåbning for offentligheden.

- Som sagt tror vi ikke på, at vi kan nå at være klar til uge 42. Men jeg tror og håber da, at vi kan nå at være færdige i uge 43 eller 44. Fyret skal jo også have en ordentlig tur indvendigt, og det er vi slet ikke kommet til endnu, fortæller Kurt Bærentsen.

Det er ti år siden, Hirtshals Fyr senest blev malet - og forventningen er også, at det igen varer ti år, før en lignende behandling bliver nødvendig.

- Det koster cirka en million kroner, så det er godt, at vi har ti år til at spare op igen. Der er nemlig kun os selv (fonden, red.) til at betale for det her. For vi får ikke tilskud nogen steder fra.

Intet arbejde til Murer-Kjeld

Og så var der jo lige det med Murer-Kjeld - der jo blandt andet er berømt for at have flyttet Rubjerg Knude Fyr i sikkerhed for havets glubske bølger.

- Nej, det kommer aldrig på tale her ved os, siger Kurt Bærentsen med et smil.

- Fundamentet for Hirtshals Fyr er lavet af ler og sten, så det er nok bedst, at vi lader det blive præcis, hvor det er. Vi har godt nok også mistet en lille smule jord langs kyststrækningen, men vi er slet ikke truet af havet. Så vi har ikke lige haft fat i Murer-Kjeld, og vi regner heller ikke med, at vi nogensinde får behov for det.

Skønt selve Hirtshals Fyr altså ikke kan holde åbent i efterårsferien, så vil der dog alligevel være åbnet til både "Kaffestuen" og kunstudstillingen ved fyret.