Stor rift om refugium

NØRLEV: Næsten totalt fyldt i 2017 og foreløbig booket i over 20 uger i 2018.

Det er status på Slettingen Refugium, som Hjørring Kommune åbnede i 2015.

Refugiet ligger naturskønt i forbindelse med Slettingen Naturskole, og er et sted, hvor malere, forfattere, forskere og andre med behov for ro til fordybelse kan få et arbejdsophold i en eller flere uger, uanset hvor man kommer fra i Danmark. Prisen er til at overse - nemlig en udstilling, et foredrag eller måske blot ophængning af et digt i refugiet, alt efter brugerens lyst - det skal blot betales tilbage i form af en eller anden formidling af, hvad brugeren har beskæftiget sig med.

Refugiet har været næsten konstant fyldt af billedkunstnere, kunsthistorikere, forfattere, en børnepsykolog, arkitekter og andet godtfolk med noget på hjerte.

Ind i mellem er der en uge, hvor refugiet står tomt, og det passer fint - så er der nemlig mulighed for, at Hjørring Kommunes teknikere kigger forbi og justerer på huset, så det til stadighed fungerer som en energivenligt og kulturstimulerende helle.