Stor udvidelse: Slår dørene op til stor ny forretning

LØKKEN:Der er blevet knoklet til ud på natten med de sidste fuger og oprydning, så kaffen og basserne er vist velfortjent.

Ejerne af North Shore Surf og Havs i Løkken slår lørdag 1. april dørene op til endnu et skud på stammen, nemlig en 300 kvadratmeter stor nyindrettet surfer-, tøj - og cykelforretning på Norgesvej. Skråt over for deres restaurant Havs.

- Det var jo slet ikke meningen, at det skulle ske nu, men pludselig flyttede de tidligere lejere, og så gik vi i gang med indretningen, fortæller medejer Kasper Brix.

De fem ejere, Kasper Poulsen, Nikolaj Glyø, Nicolaj Klitgaard og Kasper Brix har tidligere købt butikslejemålet i Norgesgade for to millioner kroner.

Partner i Havs, Kasper Poulsen i den ende af forretningen, hvor der er udstillet boards. Det var nødvendigt at grave lidt ud i dybden for at skaffe plads til de lange boards. Foto: Martin Damgård

Udvalget af surferboards og SUP-boards, tøj, våddragter og andet udstyr, der tidligere var til salg i en del af restauranten Havs, har nu fået mere plads i den nye forretning, samtidig med, at flere nye aktiviteter også er flyttet ind i den renoverede forretning.

I Bike House bliver der mulighed for at leje henved 300 cykler, ligesom der også er salg af cykler og værksted i den ene ende af forretningen. Den del er lavet i et samarbejde med Action House og Løkken Klitcamping.

- Vi vil jo gerne have flere til at cykle rundt i vores fantastiske område og lade bilen stå. Cykeludlejningen startede i det små for to år siden, fordi det mangler i vores område, og det udvikler sig positivt, siger tovholder Nikolaj Glyø.

Nikolaj Glyø stor i spidsen for Bike House, som har Action House og Løkken Klitcamping med som investorer. Foto: Martin Damgård

Kombinationen af surf og cykler går fint i spænd Foto: Martin Damgård

Det er også et udtryk for, at det er nødvendigt at spille på flere heste for at skabe en bæredygtig forretning.

- For os er der en vision om at samle vores aktiviteter og skabe synergi og gøre hindanden stærke. Vi vil gerne tilbyde et helt oplevelsesunivers her i området, hvor det binder aktiviteterne på stranden sammen med byen, siger Kasper Brix.

Selvom North Shore Surf og Havs nu har eksisteret i otte år, og der sidste år blev udvidet med en filial ved Nørlev strand, så er det stadig ingen guldrandet forretning.

- Vi får løn hver måned, og vi elsker at være sammen om det her projekt. Men der skal kæmpes og hele tiden udvikles på nye ideer for bl.a. at udvide sæsonen, så pengene ikke kun skal tjenes i løbet af nogle ganske få uger, siger Kasper Brix.

De fem partnere har også købt det tidligere Cafe Molen, og indretningen af restaurant, vinbar og vinbutik er her også i fuld gang.