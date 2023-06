Stor ukendt nordjysk perle er klar til at vise sig frem

Tolne Naturpark - er det ikke Tolne Skov, der har fået nyt navn?

Information om projektet Naturpark Tolne Sti kan man blandt andet finde her på Landskabs og landbrugsmuseet i Mosbjerg, som ligger i naturparken. Foto: Kim Dahl Hansen

Nej Tolne Naturpark er et langt større område placeret i det smukke kuperede landskab mellem Frederikshavn og Hjørring. Naturparken dækker ud over Tolne Skov, også Katsig, Brinkhus og Eskjær Skov. Her er masser af muligheder for korte og lange ture både på grus og på asfalt.

Naturpark Tolne Sti kan man blandt andet finde her på Landskabs og landbrugsmuseet- bare følg skiltene. Foto: Kim Dahl Hansen Foto: Kim Dahl Hansen

Har du ikke været der, så er muligheden ved Naturparkens dag søndag 4. juni.

Naturpark Tolne Naturpark Tolne er Danmarks nordligste naturpark. Naturparken ligger i et bakket istidslandskab med en mosaik af gammel løvskov og lysåben natur med mange sjældne planter og insekter.

Naturpark Tolne har et areal på 2440 ha.

Over 80 % af naturparken består af en eller anden form for natur. Der er i alt ca. 200 ejendomme i Naturpark Tolne og omkring 390 beboere. Naturparken blev indviet i 2019. Hjørring Kommune VIS MERE

På søndag 4.juni vises Tolne Naturpark frem af mennesker, der virkelig kender den.

Sådan et menneske er Ellen Pedersen, der er klar til at tage vandrefugle med på en helt ny 17 km vandrerute "Naturpark Tolne Stien" i naturparken.

DANSKE NATURPARKER Danske Naturparker er et kvalitetsstempel, der administreres af Friluftsrådet, som sikrer dig de bedste oplevelser i naturen.

I Danmark findes der 16 naturparker og pilotnaturparker fordelt over hele landet. Friluftsrådet VIS MERE

Ellen Pedersen har som frivillig været med til at forbinde de forskellige ruter i området, og Naturpark Tolne Stien er nu en skiltet rute, som går gennem naturparken fra nord til syd.

- Turen starter fra Skovpavillonen i Tolne Skov og har man ikke mod på at gå hele vejen, så kan man nøjes med mindre bidder på fjorten, otte eller fem kilometer.

- Vandreturen ender ved Skovpavillonen, og herfra kan man i bus blive kørt tilbage til der, hvor man startede, som kan være i i Dvergetved, Katsig, Brinkhus eller Bålhøj, forklarer Ellen Pedersen.

Vil du hellere cykle, så starter der på søndag kl. 10.30 en 25 km guidet cykeltur med mulighed for at stå af efter 15 kilometer.

Om eftermiddagen er der aktiviteter og sjove lege for hele familien i området omkring Skovpavillonen.

Hvis du ikke har mulighed for at gå en lang tur, så mød op klokken 12 i Mosbjerg, hvor Landskabs- og landbrugsmuseet ligger og gå tre kilometer til Skovpavillonen.

Den tur vil Ellen Pedersen anbefale alle at tage, når de besøger Naturpark Tolne, også selvom de kommer en anden dag end på søndag.

- Det er en utrolig flot tur, og ved museet er der en udstilling om naturparken, som man kan starte med at se på, inden man går ud i naturen, siger Ellen Pedersen fra Naturpark-rådet.

Naturpark Tolne Sti er færdig og markeret med disse skilte hele vejen. Foto: Kim Dahl Hansen

