Stor ulv set i Horne

HORNE: Midt i december kunne vi i NORDJYSKE berette om et muligt ulveangreb i Vendsyssel, da en fåreavler i Bjergby mistede et får, i hvad der godt kunne ligne et ulveangreb.

Nu er der igen tegn på en ulv i området. Bo Andersen var sammen med sin mand Kaj Brandt torsdag klokken 10 på vej hen for at besøge en bekendt, da de lidt udenfor Horne på nært hold møder en ulv. De kører på Højrupvej lidt udenfor Horne, da ulven løber ud på vejen, og Bo Andersen må træde hårdt på bremsen for ikke at ramme det store dyr.

I første omgang troede de bare det var et rådyr, der skulle passere vejen, men det kunne de hurtigt konstatere, at det ikke var.

- Jeg skal love for, at det ikke var et rådyr. Det var en mega ulv. Vi kører lidt ned ad bakke, da der lige pludselig træder en ulv ud på vejen. Den er helt tæt på bilen, og den blev ved med at hoppe rundt på vejen, inden den begyndte at løbe ind over marken igen, siger Bo Andersen.

Når der bliver set en ulv, bliver der altid rynket på næsen og hentydet til, at det nok bare er en schæferhund. Men det er Bo Andersen sikker på det ikke var.

- Vi har selv schæferhund, så vi er slet ikke i tvivl om, at det var en ulv. Vi er 200 procent sikre på, at det var en ulv. Den var kæmpe stor og meget langbenet i forhold til vores schæferhund, siger Bo Andersen.

Bo Andersen og Kaj Brandt er ikke de eneste, der torsdag har observeret en ulv omkring Horne by. Flere medlemmer af facebook-gruppen Horne: Højt og Herligt har i gruppen skrevet, at de mener at have set en ulv torsdag mellem klokken 10 og 13.