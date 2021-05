Stork på nordjysk hede: Det er en tysker!

NORDJYLLAND:Det var et regulært pletskud, Hans Henrik Larsen fra Sdr. Harritslev gjorde, da han i denne uge rettede sit kamera mod de to hvide storke, der gik og fouragerede på en mark på Vesterhedevej øst for Hjørring.

Den stork, som slugte en regnorm, bærer en ringmærkning, der afslører, at den er kommet et stykke hjemmefra.

Helt præcist knap 800 km siden den for to år siden blev ført til protokols som unge i den tyske by Verlar nordøst for Dortmund i delstaten Nordrhein-Westfalen.

Hvorfor den valgte at spise aftensmad på en hedemark ved Hjørring, mener Hans Henrik Larsen at have svaret på.

- Det er helt normalt, at ungfugle strejfer, før de bliver klar til at yngle, siger Hans Henrik Larsen.

Efterhånden er der langt mellem liv i storkerederne herhjemme. I midten af 1800-tallet var der ca. 10.000 ynglende storkepar herhjemme, men det satte rejsen fra det Morten Korch-agtige landbrug med et gråsstrå i mundvigen til industriel storproduktion en stopper for.

Det til trods er den store fugl de senere år ikke just et særsyn på disse breddegrader.

Siden årets første observationer af den hvide stork i Danmark blev gjort i Smedager i Sønderjylland 13. april, hvor der nu faktisk er et storkepar på rede, er der blevet indberettet ikke færre end 497 observationer landet over til Dansk Ornitologisk Forenings database.

Oftest alene eller i små grupper på 2, 3 eller endda fire sammen. Men sjældent så mange som de 11, Jess Sander Frederiksen talte 3. maj mellem Alstrup og Guldborg på Falster.

Ifølge DOF-databasen blev årets første storke i Nordjylland set i Skagen 24. april, og siden er der set storke ved Råbjerg Mile, i Mygdal, Gug, Gistrup, Als, Bælum, ved Skærping og altså Hjørring - men hverken i Vegger eller Vesløs, som ellers er to af de nordjyske lokaliteter, hvor der i nyere tid har været storkepar i reder.

Den hvide stork Den hvide stork, som er totalt fredet i Danmark. vejer 2,3-4,4 kg. Hannen er størst. Vingefanget kan være op til 165-215 cm. Både hanner og hunner ruger på æg. Det varer typisk 30-33 dage at ruge ungerne ud, og et ynglende storkepar lægger 3-6 æg. Den hvide stork ses i det meste af Europa, Nordvestafrika og Mellemøsten. Kilder: storkene.dk, naturhistoriskmuseum.dk VIS MERE

Selv om 2020 ifølge Dansk Ornitologisk Forenings hjemmeside blev et sjældent godt storkeår i Danmark med syv par på rede, når vi dog ikke vore naboer i syd, Tyskland og Holland, til sokkeholderne.

Lige syd for grænsen - i Slesvig-Holsten - anslås det, at der årligt yngler ca. 400 par hvide storke.

I delstaten Niedersachsen er bestanden af hvide storke vokset fra 361 til 1350 par på 20 år, og i Holland bryster man sig af omkring 1500 ynglende storkepar.

Netop den voldsomme vækst i bestanden og rift om de gode ynglepladser syd for grænsen kan være forklaringen på, at forbipasserende storke gerne besøger Danmark. Men hvis de skal slå sig ned og lave familie, kræver det ændringer i den måde, landet dyrkes på, siger Hans Skov, storkeekspert fra Dansk Ornitologisk Forening.

- Forklaringen på de mange storke og den store frugtbarhed syd for det danske landskab er enkel. Landbruget syd for Danmark bliver drevet ekstensivt og storkevenligt med vedvarende græsarealer, høslæt og kreaturer i det fri. Det danske industrilandbrug levner ikke føde nok til storke. Storken forsvinder, når det varierede landbrug med husdyrhold bliver afløst af moderne mekaniserede storbrug med monokulturer af vidtstrakte kornmarker, raps og majs, der bliver sprøjtet og gødet intensivt, sagde Hans Skov i en artikel fra maj 2020, som blev bragt på foreningens hjemmeside.

Den situation er ikke ændret, selv om de mange storke på visit tyder på, at Danmark har potentialet til at blive en storkenation igen.

Vi har endda gjort os til overfor de mange storke ved at etablere flere hundrede reder, der står klar til at tage imod.

Ifølge Hans Skov burde det animere danskerne til at lægge sig i selen for at skabe et mere storkevenligt landskab, hvor der er rigeligt med mad til både dem og deres unger sommeren over.

Det er ikke tilfældet lige nu. Og det ændrer en regnorm på en mark øst for Hjørring ikke på.