Storm over Nordjylland: Engelsk pub på kanten tager det rimeligt roligt - men de har bundet en enkelt ting fast

NORDJYLLAND:Man kan roligt sige, at den engelske pub Fisherman's Rest i Nr. Lyngby ligger på kanten. Der er 18 meter fra pubbens bagvæg og til skrænten, der går mere eller mindre lodret ned til stranden og havet.

Kanten af Danmark, kyststrækningerne, er lige nu i fokus på grund af stormen Ottos komme - DMI varsler storm med vindstød af orkanstyrke og udsigt til enorme bølger på op mod 10 meters højde, og de har udsendt varsling om farligt vejr fra klokken 15 til 23 for Nordjylland og det nordlige Vestjylland.

På Fisherman's Rest tager daglig leder Marianne Hald Hansen det forholdsvist roligt.

- Jeg har været ude at se, om båndstrammerne sad ordentligt fast på containerne, fortæller hun.

Containerne er klar til stormen Otto. Foto: Torben Hansen

De har faktisk siddet der siden december, så det er ikke i anledningen af Otto, at de er kommet på.

Havemøblerne er ikke kommet ud endnu - sæsonen på pubben begyndte i går.

- Vi har bare bord- og bænkesættene ude, dem regner vi med, at de bliver stående.

Som Marianne Hald Hansen siger: Man kan jo alligevel ikke gøre noget ved vejret.

Marianne Hald Hansen er daglig leder på Fisherman's Rest meget nær kysten. Foto: Torben Hansen

Hun har ikke nogen forkromet forklaring på, hvorfor hun tager det rimeligt roligt.

- Men jeg er jo født og opvokset i Løkken, bemærker Marianne Hald Hansen, der har oplevet storme mange gange før i sit liv.

Hun tænker mere på, hvordan det skal gå sommerhuse og nedkørsler til strandene, når Otto folder sig ud.

Der vil nok være lidt fokus på vejret hen over fredagen på pubben, og Marianne Hald Hansen forudser, at mange af gæsterne vil vælge at sidde i udestuen, hvor de har første parket til udsigten til havet.

Og så har hun i øvrigt planer om at tage de udendørs askebægre ind.