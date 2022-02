Stormen ødelagde stranden: Så tog de lokale affære

NORDJYLLAND:Det var et helt andet syn, der mødte Gitte Rasch, da hun skulle ned for at vinterbade dagen efter, stormen Malik havde besøgt Husmoderstranden i Hirtshals 29. januar.

Malik, der var den kraftigste storm de seneste seks år, havde skubbet vandet helt op til klitterne, så Gitte Rasch skulle kun gå få skridt, inden der var vand til navlen.

Dagen efter var det endnu et nyt syn, da hun igen ville ned for at tage et dyp på Husmoderstranden. Tonsvis af plastik, reb, garn og andet affald tårnede sig op på de 500 meter, som vinterbaderen kan se ned ad stranden.

- Okay, hav. Du må virkelig have trængt til at brække dig, tænkte Gitte Rasch.

Hun flyttede til Hirtshals for år tilbage, da hun gerne ville tættere på naturen. I fritiden vinterbader hun hver dag, vandrer i naturen, sover nogle gange i shelter og har i det hele taget et kærlighedsforhold til frisk luft og åben himmel.

Sport i den

Den natur var tydeligt ødelagt, efter stormen Malik havde fået havet til at kaste op på stranden. Da Gitte Rasch gik rundt på stranden, fik hun øje på en ældre dame, der gik rundt med en pose. De hjalp hinanden, og selvom de på tre timer fik samlet otte sække med affald, var det kun en promille af, hvad der ellers lå på stranden.

Både unge og gamle er på knæ for at fylde affaldsposerne op. Foto: Torben Hansen

De slog på i en lokal Facebookgruppe, at de ville samle affald på stranden alle dage, og folk var velkomne til at give en hånd med.

Så tog det fart.

- Der var vildt mange mennesker, der reagerede positivt på det og begyndte at komme herned på stranden, siger Gitte Rasch.

Når de aftaler at mødes, er de omkring 7-8 frivillige affaldssamlere, der går med hver deres pose. Hver dag, når Gitte Rasch skal ned og bade, har hun en pose med, så hun kan samle lidt på vejen. Der går sjældent en dag, hvor hun ikke ser andre, der også er ude med posen.

- Der er gået lidt sport i den, for nu skal vi altså have det plastik væk.

Alt affaldet afleveres i en kasse, som Hjørring Kommune kommer og tømmer hver dag. Selvom der er plads til 8-9 affaldssække, er der nogle dage, hvor kommunen er nødt til at tømme den flere gange om dagen.

I skraldeposerne kommer alt fra fiskegarn, reb, torv, baljer, kanyler, træsko og alt derimellem.

Giv tilbage

Plastikaffald er ikke kun noget, der skyller op på Husmoderstranden i Hirtshals. Det anslås, at mere end 150 millioner tons plastik findes i verdenshavene i dag. Samtidig skønnes det, at mellem 4-13 millioner tons plastik hvert år ender i havene.

Det er typisk fiskegarn, flasker plastikposer, sugerør, slikpapir og cigarretskodder, der ender i havet.

Det viser tal fra Europa-Parlamentets Forskningsservice.

Når så meget plastik ender i havet, skader det ikke kun de dyr, der dør af at spise eller hvirvle sig ind i det. Kemikalierne kan i sidste ende ramme den menneskelig sundhed, når vi sætter tænderne i eksempelvis en fiskefrikadelle eller en laks. Herudover misbruger man chancen for at genbruge plastik, når man smider det ud vandet. Det medvirker til den klimakrise, som hele verden står i.

En død fugl (tv), hvis mavesæl var fyldt med affald (th). Privatfoto.

Ifølge Europa-Parlamentets Forskningsservice svarer genbrug af 1 million tons plastik til at have en million færre biler på vejene målt på udledning af CO2.

Det er også med det for øje, at Gitte Rasch hver dag bukker sig efter affald med en pose i hånden.

- Det er min måde at give tilbage til naturen, der har givet mig så meget, siger hun.

Forleden fandt hun en død fugl på stranden. En af affaldssamlerne arbejder på Ocenariet, og hun besluttede at tage den med til biologerne. Da de åbnede mavesækken, kunne de se, at den var fyldt med rester af fiskegarn, og det sandsynligvis var det, der havde slået den ihjel.

Kærlighed til stranden

Gitte Rasch flyttede til Hirtshals for nogle år siden, og affaldsoprydningen har givet hende venner i byen, som hun mødes med flere dage om ugen for at gå og snakke på stranden. De ser det ikke som en sur pligt, men som en aktivitet, de kan lave sammen.

- Der var en dame, der sagde til mig, at hun aldrig havde tænkt, at man kunne det, siger Gitte Rasch, der sammen med sin medsamler blev enig om, at det egentlig var meget hyggeligt at gå på stranden sammen.

Gitte Rasch passer på naturen, så hun kan bruge den i mange år endnu. Foto: Torben Hansen

Hun er samtidig glad for, at hun har været med til at inspirere andre til også at samle affald.

- Man kan virkelig mærke kærligheden til stranden, og så vil folk gerne være med.

Når den 60-årige pædagog render rundt nede på stranden, oplever hun ofte, at folk kommer over og spørger, om de også må få en pose.

Det frivillige affaldskorps er nu skyld i, at Husmoderstranden er ved at ligne sig selv knap en måned efter, at stormen Malik fik havet til at kaste op med affald.