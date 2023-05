Stort kup i sommerhus: Kendte designmøbler stjålet

LØKKEN:En sommerhusejer, der har hus på Ane Mariesvej lige syd for Løkken, har mistet designmøbler til et anseeligt beløb.

Det er ubudne gæster, der mellem søndag aften klokken 20 og mandag formiddag klokken 11 har tømt huset for møbler fra den kendte danske møbeldesigner Arne Jacobsen.

Der er således stjålet ni 7'er-stole, en sort svanestol med skammel og en topersoners svanesofa samt en standerlampe. Alt sammen lavet af Arne Jacobsen.

Leder af lokalpolitiet i lokalpolitiet i Hjørring og Jammerbugt, politikommissær Thomas Albrektsen, ved endnu ikke, hvor stort det samlede beløb er for møblerne.

Det er dog ikke hver dag, at politiet ser tyveri i den størrelsesorden - hverken fra sommerhus eller almindelig villa.

7'er-stole koster normalt mellem 2000 og 10.000 kroner per styk, efter farve, alder og stand. En svanestol med skammel kan let kan koste over 25.000 kroner, mens en topersoners svanesofa koster mellem 50.000 og over 100.000 kroner. En standerlampe af Arne Jakobsen kan fås for mellem 5000 og 10.000 kroner.

- Tyvene har sandsynligvis brugt en varebil eller lignende til at køre møblerne væk i, og derfor er vi meget interesseret i at høre fra vidner, der har set noget i sommerhusområdet mellem søndag aften og mandag formiddag, siger Thomas Albrektsen.

Da mange har holdt pinseferie i sommerhusene, håber Thomas Albrektsen på, at vidner har set noget.

Politiet kan kontaktes på telefon 114.