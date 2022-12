Straffen udmålt i dødsulykke: Så hård blev dommen

HJØRRING:Der var tårer og rørende scener i retten, da Retten i Hjørring mandag afsagde dom i den tragiske sag om vanvidskørsel, der kostede en 26-årig mand livet og alvorligt kvæstede tre passagerer.

Nævningetinget valgte at idømme den 24-årige fører af bilen fem års fængsel, og det er på niveau med den hidtil strengeste straf for uagtsomt manddrab og uagtsom legemsbeskadigelse under særligt skærpende omstændigheder.

Efterfølgende valgte en af ofrene - en 23 årige mand, der har fået varige mén efter ulykken at give den dømte en krammer. De to var tidligere bedste venner. Også den 26-årige dræbtes mor gav den nu dømte 24-årige en stor krammer og tårerne fik frit løb.

Skærpet straframme

Den 24-årige er dømt efter de skærpede regler om vanvidskørsel, der hæver straffen markant.

Den dømte havde en promille på 1,27, da ulykken skete på Frederikshavnsvej øst for Hjørring, hvor bilen skred af vejen med 140 km/t og blev knust mod nogle træer. Udover den 26-årige, der blev dræbt, blev tre andre passagerer i bilen alvorligt kvæstet og kommer til at leve med varige fysiske men fra ulykken resten af deres liv.

Den 24-årige, der altså kørte bilen, var den eneste, der slap uskadt fra ulykken. Han modtog dommen.

- Jeg er selvfølgelig vældig tilfreds med, at det endte med den straf, som jeg havde procederet for. Der er efter min opfattelse flere ting, der taler imod den hårde straf på otte års fængsel, som anklageren krævede. Det har heller ikke været politikernes intentioner, at vi skulle komme så højt op i sådan en sag her. Men igen - det er en utrolig forfærdelig og trist sag, siger forsvarer Jens Christian Christensen, der ikke lægger skjul på, at det er en af af de sager i hans lange karriere, som har påvirket ham mest.

- Den sag har virkelig rørt mig - ikke mindst når man her efterfølgende ser nogle af ofrene gå hen og tale med den dømte og de også giver ham en stor krammer. Der er kun tabere i den her sag - også min klient, som er dybt ked af det, der skete, siger Jens Christian Christensen.

Jens Christian Christensen har været forsvarer i mange alvorlige sager, men det her er en af de værste og en af dem, der har berørt mig mest, lød det efterfølgende Foto: Bent Bach

Anklager Morten Sønderby sagde efterfølgende:

- Jeg er selvfølgelig tilfreds med, at han blev dømt. Men det var jo ikke i det straf-niveau, som jeg procederede for. Men nu skal Statsadvokaten se på dommen og afgøre om den skal ankes til landsretten. Men jeg er enig i, at det er en utrolig trist sag, sagde Morten Sønderby.