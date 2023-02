Street golf - med 18 huller i vejen er der måske grobund for en ny sportsgren i Vendsyssel?

VENDSYSSEL:Borgernes syn på kommunernes evner, når det gælder udbedring af huller i vejene er nok tæt på at være en never ending story: Det kan altid gøres bedre - og lige nu er ingen undtagelse.

På en facebook-gruppe i Hirtshals har en munter sjæl introduceret et forslag til en ny sportsgren i Vendsyssel: Street golf.

Vedkommende har offentliggjort en tegning, hvor en mand svinger køllen på en vejbane med sådan cirka 18 huller ...

Af kommentar-sporet er der flere borgere, der hæfter sig ved, at det måske ikke er så langt fra virkeligheden: Der kunne eksempelvis bruges noget asfalt til at lappe huller på Halvejen og Kjulvej i den gamle Hirtshals Kommune, men man skal heller ikke lede længe for at få øje på huller i asfalten i Hjørring: Ved lyskrydset Tørholmsvej og Skolevangen har der i hvert fald i en periode været "gadagung-garanti", når man kører mod syd.

Holder øje med 1000 km

Nordjyske har også fået et par billeder tilsendt fra Skelgårdsvej i Asaa i den østlige del af Brønderslev Kommune, hvor vejen har set bedre dage.

Det kan også godt sige gadagung på Skelgårdsvej på Asaa-kanten. Privatfoto.

- Jeg kunne tage mange flere, men hullerne ligner jo hinanden - det er gamle, lapper som der er kørt hul i, skriver den lokale fotograf.

Onsdag var Brønderslev Kommunes Vej & Park-afdeling i aktion i den sydøstlige del af kommunen.

Tre mand er i øjeblikket på vejene for at få lappet de værste slaghuller.

- Vi har flere slaghuller end normalt, og det skyldes nok, at det har været en vinter med meget vand og frost, siger afdelingsleder Jan Olesen, Brønderslev Kommune.

Med omkring 1000 kilometer vej i Brønderslev Kommune er der nok at holde øje med - kommunen får dog hjælp, når borgerne tipper ind om huller i vejene via appen "Gi' et praj" Foto: Torben Hansen

Med omkring 1000 kilometer kommunal vej i Brønderslev kommune er der nok at holde øje med - og derfor er Jan Olesen da også glad for, at borgerne i stigende grad benytter appen "Gi' et praj", hvor man nemt og hurtigt kan give kommunen besked direkte fra sin smartphone, hvis man støder på noget, der skal udbedres.

Jan Olesen kan dog ikke love, at man dagen efter farer ud til det pågældende sted:

- Vi gør det så hurtigt som muligt - og højeste prioritet har de veje, hvor der er mest trafik - det vi kalder veje i klasse 1 og 2, fortæller han.

Hvis uheldet er ude

Men er uheldet ude - man kører bilen over et hul, der er så stort, at det giver en skade på bilen - kan man så få erstatning?

Det kan man blive klogere på hos FDM.

- For at vejmyndigheden kan siges at have handlet ansvarspådragende og i så fald have et erstatningsansvar, skal vejmyndigheden have begået fejl eller have udvist forsømmelse. Hullet i sig selv er ikke nødvendigvis ansvarspådragende. Det vil mere mundret sige; selvom der er et hul i asfalten, er det ikke nødvendigvis det samme som, at ejeren af vejen kan drages til ansvar for hullet, og dermed for skader på din bil forårsaget af hullet.

Du kan læse mere om, hvordan du skal forholde dig - også i forhold til dokumentation af skaden - på FDM's hjemmeside.