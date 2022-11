Strøm til sygehjemmeplejen: Over 100 elbiler på vej

HJØRRING:Hjørring Kommunes sygehjemmepleje tager i disse dage et stort skridt i den “grønne retning”. Kommunen modager nemlig 104 elbiler, som skal benyttes i Sygehjemmeplejen.

- Jeg er stolt over, at vi nu tager et meget stort skridt imod målet om, at halvdelen af kommunens biler senest i 2030 skal være elbiler. Sygehjemmeplejen er en nøglefunktion i vores ældrepleje og er helt afhængige af driftssikre biler, så borgerne kan sikres de nødvendige besøg. Med de nye biler får medarbejderne gode arbejdsforhold, samtidig med at vi sikrer miljøvenlig kørsel. Med 104 elbiler i sygehjemmeplejen gør vi en stor forskel for miljøet, og vi viser samtidig kommunens borgere, at vi tror på, at elbiler er en vigtig del af fremtidens transportløsning, udtaler formanden for SÆH-udvalget, Claus Mørkbak Højrup.

Det skriver Hjørring Kommune i en pressemeddelelse.

Med Strategisk Energiplan 2.0, vedtaget i byrådet 2020, og Klimahandlingsplanen fra 2022 har byrådet vedtaget en række mål for miljø og klima i Hjørring Kommune. Et af delmålene er, at halvdelen af kommunens biler i 2030 skal være elbiler. Med en udskiftning af to tredjedele af Sygehjemmeplejens biler er kommunen allerede i 2022 tættere på delmålet.

De nye biler er af mærket Cupra Born og valgt på baggrund af et udbud ud fra arbejdsmiljøhensyn og totaløkonomi. De skal køre for Sygehjemmeplejen i foreløbigt fire år. Medarbejderrepræsentanter fra Sygehjemmeplejen har været med til at vælge modellen:

- Som medarbejder er det vigtigt med biler, som er komfortable. Vi har mange besøg på vores ruter, så det er vigtigt, at bilerne har gode ind- og udstigningsforhold. Det har de nye biler, og de har samtidig en høj sikkerhed, som også er vigtigt med de mange kilometer, vi kører. Og så er det da dejligt at tænke på, at vi udover at gøre en forskel for borgerne, nu også er med til at gøre en forskel for miljøet, udtaler Kristine Bottage, der er en af medarbejderrepræsentanterne.

Bilforhandleren Uggerhøj har leveret bilerne:

- Hos Uggerhøj er vi særdeles glade for at være blevet udvalgt som leverandør til at skulle levere hele 104 elektrificerede biler til Hjørring Kommunes hjemmepleje, siger Henrik Andersen, filialdirektør ved Uggerhøj.

- Vi er meget imponerede over den grønne tilgang og tankegang, Hjørring Kommune har til driften af bilparken i hjemmeplejen, og vi glæder os samtidigt over at være leverandør af den nærmest futuriske Cupra Born. Bilen har en rækkevidde på op til 424 km og tilbyder gode opladningsmuligheder, høj sikkerhed og problemfri fremdrift i alle situationer. Vi glæder os over det fine samarbejde med Hjørring Kommune, hvor borgerne nu og de næste fire år kan se de mange moderne elbiler farte rundt på gader og stræder i hele kommunen.