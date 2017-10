Stue-etage i stuehus udbrændte

LØNSTRUP: Stuehuset til en flerlænget gård var tæt på at udbrænde helt onsdag aften, da der gik ild i det. Alarmen kom via 1-1-2 klokken 18.20, hvor Nordjyllands Beredskab i Hjørring rykkede ud til branden.

- Stueetagen udbrændte helt, og det har også været tæt på, at førstesalen var tændt, for der var meget, meget varmt deroppe, siger indsatsleder Jan Mørch fra Nordjyllands Beredskab i Hjørring.

Til gengæld nåede ilden aldrig at brede sig til de andre bygninger, og der var heller ikke for alvor fare for det, fordi brandfolkene nåede så hurtigt frem, at de effektivt kunne holde branden i stuehuset.

Ifølge Jan Mørch boede der en tysk familie til leje i stuehuset, men ingen kom noget til ved branden. Ilden er startet i stueetagen i huset, men hvordan den nærmere er opstået, skal afklares af politiets teknikere.