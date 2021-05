Sulten mand ville stjæle frosne kyllinger: Slog ekspedient i ansigtet

SINDAL:Et forsøg på butikstyveri i SuperBrugsen i Sindal udviklede sig mandag aften til et røveri.

Klokken 19.12 opdagede en salgsassistent i butikken, at en 25-årig mand forsøgte at stjæle to frosne kyllinger på spyd.

Salgsassistenten forsøgte at holde manden tilbagen, men den 25-årige truede salgsassistenten med, at han havde en butterfly kniv i lommen og, at han ville anvende den, hvis han blev forsøgt pågrebet. Samtidig slog han salgsassistenten i ansigtet.

Han blev anholdt.

- Manden er blevet afhørt og efterfølgende løsladt, og han kan nu se frem til et retsligt efterspil, oplyser politikommissær Thomas Alberchtsen, Nordjyllands Politi i Hjørring.

Sagen er blevet vurderet af politiets jurister, men det blev ikke vurderet, at den 25-årige skulle fremstilles i grundlovsforhør.

Men fordi han både truede og slog salgsassistenten, kan han nu se frem til at få en straf for røveri og ikke butikstyveri.

I et ”almindeligt” butikstyveri er straffen som udgangspunkt en bøde, hvor der i røveri er mulighed for fængsel.