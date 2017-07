Superligaen trak Jacobsen til Horsens

FODBOLD: Vendsyssel FF’s duo på den centrale midtbane har tilsyneladende gjort et stærkt indtryk, da vendelboerne mødte AC Horsens i playoffkampene om en billet til Alka Superligaen.

Først købte østjyderne Simon Ayo Okosun, og nu skifter også Bjarke Jacobsen til horsensianerne. Det sker på en fri transfer til vinter.

Selv lægger midtbanespilleren vægt på, han med turen til Horsens får muligheden for at spille superligafodbold.

- Jeg har drømt om det i mange år, og det er noget, jeg ser rigtig meget frem til. Det bliver fedt at prøve mig af på et niveau, der lige er en tand over det, jeg har prøvet de seneste par år, siger Bjarke Jacobsen.

Mandag trænede han som vanligt med i Vendsyssel FF på træningsanlægget i Vrå.

Det gjorde han som en af de få fra forårets idealopstilling, for denne sommer har otte af 11 sagt farvel. Afgangene påvirkede dog ikke i sig selv den 23-årige midtbanespillers fremtidsplaner.

- Det, som betød noget for mine overvejelser, var, at vi missede den oprykning, vi alle sammen havde drømt om, og som havde været fantastisk at opnå sammen. Men da det ikke skete, tror jeg, det er en smule naturligt, nogle skifter væk, og der kommer nye ind med mindst lige så meget talent, siger Bjarke Jacobsen.

Hans nye kontrakt med AC Horsens løber til sommeren 2020.