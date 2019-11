Supersæson gør underskud mindre end forventet

HJØRRING:En stribe af totalt udsolgte egenproduktioner i sæson 2018-2019 - blandt andet forestillingen om maleren Poul Anker Bech - gør det forventede underskud på Vendsyssel Teater mindre end beregnet. Teatret havde budgetteret med et underskud på godt en million kroner, men ender med et underskud på godt 800.000 kroner.

Underskuddet stammer fra de store satsninger i åbningssæsonen, hvor teatret gav den gas, for at vise, hvad det kunne.

- På sin vis kan man sige, at det har vist sig at være en investering i fremtiden, at vi satsede stort fra starten. Det er jo grunden til, at vi er kommet på finansloven, som et af de tre nye paragraf fem teatre. Det er jo megafedt og det sker kun fordi, vi har leveret varen, siger teaterdirektør Lars Sennels.

Fra nytår bliver Vendsyssel Teater et såkaldt paragraf fem teater med særlige opgaver, som regionalt teaterkraftcenter. Det giver 3,1 millioner kroner ekstra om året fra staten i fem år. De to andre regionalteatre som blev paragraf fem teatre er Randers Egnsteater og Fredericia Teater.

Statspengene kan dog ikke bruges til at betale ned på underskuddet. Vendsyssel Teater har lavet en plan for at genoprette økonomien over en årrække. Forventnigerne til sponsorindtægter holder dog ikke.

- I fjor solgte vi flere billetter end forventet, men vores gæt på sponsorindtægter var for ambitiøst, erkender Lars Sennels.

Teatret kalkulerede med 1,2 millioner kroner i indtægt fra sponsorer. Det reelle resultat var 650.000 kroner.

- Her skal vi sætte ind og måske lære af fodboldklubberne og skaffe flere mindre sponsorater i tilgift til vore store sponsorer. Flere fondsmidler kan også være en løsning. Vi fik fondsmidler til flere af vore store forestillinger. Vi fik 650.000 kroner i fondsstøtte til Poul Anker Bech forestillingen Det tabte Land, siger Lars Sennels.

- Teatres problem er, at når først sæsonen er i gang, har vi brugt alle pengene. Vi har hyret skuespillerne og hele holdet bag forestillingerne. Vi kan ikke bare stoppe midt i sæsonen, hvis en forestilling ikke sælger så godt. Vore indtægter er usikre, men det er vores vilkår, siger Lars Sennels.

- I sæson 2018/2019 solgte vi rigtigt mange billetter. Alle vore forestillinger var udsolgte. Det har aldrig gået bedre. Det håber vi naturligvis fortsætter. Vi vil gerne have barberet underskuddet helt ned.

Underskuddet på de såkaldte & aktitiviteter på teatret (alle aktiviteter ud over teater) gav et underskud på 468.000 kroner ud af teatrets underskud på godt 800.000 kroner. Det håber man også at kunne nedbringe i fremtiden.

Årsregnskabet har været forelagt økonomiudvalget, som godkendte det uden bemærkninger.

- Vi kan se, at teatret begynder at få balance i tingene, siger borgmester Arne Boelt (S).