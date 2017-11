Superstalker dømt igen-igen

HJØRRING: En 44-årig kvinde er torsdag for tredje gang blevet dømt for at "stalke" en familiefar fra Hjørring og hendes eksmand. Det skete ved Retten i Hjørring.

Denne gang var der 19 tiltalepunkter i anklageskriftet, og dommen kom til at lyde på 70 dages fængsel. To af forholdene angik hendes eksmand - dem blev hun dømt for.

Kvinden har et såkaldt tilhold, der betyder, at hun ikke må opsøge eller kontakte familiefaren på nogen måde. Den 44-årige kvinde har ikke haft et forhold til den mand, hun bliver ved med at opsøge. De har blot haft et overfladisk kendskab til hinanden gennem en forening.

- Jeg har forsøgt at finde afgørelser, der ligner denne sag. Men den er meget atypisk. Der er faktisk ikke rigtig noget på tryk om en sag som denne, så vi har faktisk været helt inde at kigge i lovforarbejderne for at forsøge at finde en passende straf. Men hun er jo tidligere dømt for vold mod sin eksmand, så det har talt i skærpende retning, forklarer Bjørn Fogh, anklager ved Nordjyllands Politi.

Han gik efter tre måneders fængsel, men retten valgte altså at give 70 dages ubetinget fængsel - måske på baggrund af, at hun blev frifundet for to af de 19 nye stalkingtilfælde.

Kvinden blev først gang idømt tre måneders fængsel i begyndelsen af juli.

Dengang blev hun løsladt efter retsmødet, fordi hun havde siddet varetægtsfængslet i to måneder.

Allerede hurtigt efter løsladelsen i juli begyndte kvinden igen at opsøge manden.

Hun blev på ny varetægtsfængslet sidst i juli, og sidst i august blev hun så idømt 50 dages fængsel for nye tilfælde af stalking både af familiefaren og eksmanden.

Da hun havde siddet varetægtsfængslet i længere tid, blev hun løsladt efter den dom.

Blot for altså at genoptage stalkingen af familiefaren og eksmanden.

Hun blev anholdt igen og har siddet varetægtsfængslet siden 13. september i den seneste sag, og hun blev løsladt efter dommen.

Da kvinden i juli blev dømt i stalker-sagen, var hun forinden blevet mentalundersøgt. Lægerne konkluderede, at hun var egnet til at modtage almindelig straf.

- Vi har i forbindelse med den seneste sag indhentet en supplerende erklæring fra psykiatrien, og de siger fortsat, at kvinden ikke er psykisk, understreger anklager Bjørn Fogh.

Kvinden nægtede torsdag af udtale sig i retten, men i grundlovsforhøret havde hun nægtet at være på de steder, som hun dengang var sigtet for og senere blev tiltalt for.

Strafudmålingen i den første sag tilbage fra foråret er i øvrigt anket til landsretten, mens både skyld og straf i den anden sag fra juli også er anket.

Kvinden har udbedt sig betænkningstid med henblik på en eventuel anke af den seneste dom.