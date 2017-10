Sur far påkørte bil flere gange

VENDSYSSEL: En 47-årig mand er blevet dømt for bevidst at have påkørt tre unge mænd i en bil flere gange i oktober sidste år.

Manden var angiveligt sur over, at de tre unge mænd havde forsøgt at opsøge hans datter i forbindelse med en uenighed om en hundehandel. Da den 47-årige far hørte, at mændene i bilen kørte rundt og ledte efter datteren, tog han sin bil og kørte efter dem.

Da han fandt de tre mænd påkørte han dem først ved at køre over i den modsatte kørebane og ramme deres bil i siden. Efterfølgende vendte han om og fulgte efter bilen, og påkørte dem bagfra to gange, oplyser anklager Mathias Andersen.

I Retten i Hjørring nægtede den 47-årige dog, at han havde påkørt den anden bil. Han forklarede, at han måske havde snittet den anden bil i forbindelse med et venstresving, og han nægtede helt at have påkørte bilen bagfra, oplyser anklageren.

Retten lagde dog forklaringerne fra de tre unge mænd samt skadernes på deres bil til grund for dommen.

Den 47-årige blev idømt tre måneders betinget fængsel med vilkår om samfundstjeneste samt en tillægsbøde på en månedsløn og en frakendelse af kørekortet.

Han udbad sig betænkningstid med hensyn til en eventuel anke af dommen.